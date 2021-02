BLACKPINK trông thế nào khi cắt tóc ngắn: Vẫn xinh như trước hay giảm vẻ đẹp nữ thần?

Đa số các nữ idol đều để tóc dài vì dễ tạo kiểu, hợp với hình tượng nữ tính ngọt ngào và cũng dễ trở thành người mẫu quảng cáo dầu gội. Vì vậy mà có nhiều cô gái chỉ cắt tóc trong thời gian ngắn để phục vụ chuyện đóng phim hay thay đổi hình ảnh cho album mới, rồi sau đó lại trở về mái tóc dài quen thuộc.

Jisoo từ khi debut đến giờ luôn trung thành với mái tóc dài ngang lưng. Đành rằng Jisoo để tóc dài, xoăn nhẹ nhàng rất hợp nhưng chính cô từng thú nhận rất muốn thử tóc ngắn dù chỉ một lần.

Netizen đã “hóa phép” xuống tóc cho Jisoo và quả thực Jisoo quá xinh đẹp nên để tóc gì cũng hợp. Thậm chí tóc ngắn chấm vai còn giúp khuôn mặt Jisoo bừng sáng hơn.

Rosé cũng khiến nhiều người tò mò không biết có hợp với tóc ngắn hay không. Thì đây, photoshop đã hô biến ra Rosé phiên bản tóc ngắn cực cá tính, sắc sảo.

Thích vẻ dịu dàng thì Rosé chọn tóc bob dài ngang vai cũng rất ổn, nhìn mới mẻ mà không hề bị suy giảm nhan sắc. Netizen cho rằng nếu muốn thử nghiệm tóc ngắn thì Rosé nên thử kiểu này.

Khi quảng bá ca khúc How You Like That, Jennie từng khoe tóc ngắn rất xinh và năng động.

Netizen còn sáng tạo thêm cho Jennie kiểu tóc ngắn khác hiện đại hơn, rất hợp với phong cách sang chảnh của cô.

Lisa thì đã cắt tóc ngắn nên netizen khỏi phải tưởng tượng. Bản thân Lisa thừa nhận để tóc ngắn thật tuyệt, gội đầu siêu nhanh mà vẫn tạo được nhiều kiểu khác nhau.

Lisa chỉ cần uốn xoăn nhẹ khi muốn chuyển sang hình ảnh dịu dàng, nữ tính còn cư dân mạng công nhận Lisa tóc nào cũng đẹp.

Hoài Nam

Ảnh: Tổng hợp