Giữa "tâm bão" HYBE - ADOR, NewJeans tung MV "Bubble Gum" ngập hơi thở thanh xuân

HHT - Giữa ồn ào "tranh quyền" của HYBE và ADOR , NewJeans đúng hẹn tung MV ca khúc mở đường mang tên "Bubble Gum" thuộc album "How Sweet" khiến fan thở phào nhẹ nhõm. Các cô gái nhà ADOR tiếp tục phô diễn thế mạnh, đem đến phần nhìn tràn ngập không khí tươi mát của mùa Hè.

MV Bubble Gumđược tung ra vào 22 giờ ngày 26/4 (theo giờ Việt Nam), vừa là ca khúc mở đường vừa là sản phẩm kết hợp quảng cáo của NewJeans với thương hiệu dầu gội của Nhật Bản. Ca khúc mang tới giai điệu nhẹ nhàng cùng câu từ đáng yêu, ngọt ngào đúng với độ tuổi lẫn concept NewJeans theo đuổi. Bài hát từng được tiết lộ một đoạn ngắn vào ngày 8/4, lập tức thu hút nhờ âm điệu trong veo.

Cũng trong ngày 26/4, NewJeans tiết lộ những hình ảnh đầu tiên nhá hàng cho album How Sweet. Concept mới lạ lẫn visual bùng nổ của các thành viên nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng:

"Thực sự không có sự trùng lặp nào với concept của NewJeans, haha. Thật ngạc nhiên với sự khác biệt của họ trong mỗi lần trở lại."

"NewJeans có vẻ rất giỏi trong việc thay đổi hình ảnh của mình để tạo cảm giác mới mẻ mà vẫn giữ được cá tính nguyên bản của riêng mình. Tôi tò mò về thể loại bài hát và phong cách của họ quá."

"Đẹp thật! Tuy phong cách này hoàn toàn khác, nhưng bản sắc của NewJeans vẫn như cũ, trông thật tuyệt vời!"

MV lần này, Min Hee Jin vẫn là giám đốc sáng tạo lẫn nhà sản xuất chính. Mặc dù cô và ban lãnh đạo cấp cao của HYBE đang "đấu tố" nhau liên tục trước truyền thông những ngày qua về ồn ào tách ADOR khỏi tập đoàn, cư dân mạng không phủ nhận CEO Min góp sức lớn cho màn trở lại tươi mới này của NewJeans.

Ồn ào của Min Hee Jin và HYBE cũng khiến NewJeans gặp không ít chỉ trích. Phía HYBE đã ra thông báo sẽ khởi kiện các tin đồn ác ý về NewJeans, cũng như hỗ trợ hết mình cho lần trở lại này của nhóm. Bubble Gum được phát hành đúng lịch cũng giúp fan yên tâm về việc ồn ào của ban lãnh đạo không làm ảnh hưởng nhiều tới kế hoạch tái xuất của 5 cô gái.

Sau bài hát Bubble Gum, vào ngày 24/5, MV ca khúc chủ đề How Sweet sẽ được phát hành. Trong đó, bài hát chủ đề How Sweet được mô tả mang âm hưởng dòng hip-hop mianmi bass, phối cùng âm thanh electro sôi động. 2 bài hát còn lại trong album là Super Nature, Right Now sẽ được tung MV vào ngày 21/6 và quảng bá tại Hàn và Nhật.