Netizen Hàn bàn tán xôn xao khi biết “bông hồng lai” Jeon Somi sở hữu tới 3 cuốn hộ chiếu

Jeon Somi là idol với dòng máu lai nổi tiếng nhất nhì K-Pop, cô từng là thành viên của nhóm nhạc I.O.I. Chỉ 1 ngày trước khi comeback với MV What You Waiting For, Somi khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng khi cô nàng công bố sẽ ký hợp đồng với công ty Interscope Records (công ty thu âm thuộc Universal Music Group, Mỹ).

Interscope Records hiện đang là "mái nhà chung" của rất nhiều tên tuổi lớn như Billie Eilish, DJ Snake, Eminem, Gwen Stefani, Lady Gaga, Lana Del Rey, Maroon 5, Selena Gomez... Vậy là chặng đường của Somi sắp tới sẽ được mở rộng rất nhiều, Interscope Records sẽ quản lý hoạt động của cô nàng ngoài châu Á. Trong nước, cô đang làm việc cùng công ty với BLACKPINK, và là một trong những idol solo có danh tiếng nhất tại xứ sở kim chi.

Cách đây chừng 2 tháng, netizen Hàn đã phát hiện ra Jeon Somi có tới 3 cuốn hộ chiếu. Hồi đó, sự việc đã khiến rất nhiều fan bàn tán xôn xao, vì việc idol có tới 3 quốc tịch thường không quá phổ biến.

Mẹ Jeon Somi là người Hàn Quốc, còn bố của cô lại cũng là một người con lai, ông mang hai dòng máu Hà Lan và Canada. Đó là lý do Jeon Somi được sở hữu tới 3 cuốn hộ chiếu: 1 của Hàn Quốc, 1 của Hà Lan và 1 của Canada.

Việc sở hữu 3 quốc tịch thực sự là một lợi thế cực lớn của Jeon Somi trong công việc cũng như khi hoạt động tại thị trường nước ngoài. Ngoài việc có thể linh hoạt sử dụng hộ chiếu tùy theo lợi thế của từng cuốn, cô nàng cũng không phải lo việc gia hạn hộ chiếu nếu có hết hạn, vì cô có hẳn 3 cuốn hộ chiếu để sử dụng mà, cứ ung dung mà chờ gia hạn thôi!

BINNIE