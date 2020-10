Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM: Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh lên đến 27 điểm

Theo thông báo từ Hội đồng tuyển sinh, chiều ngày 4/10, trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm học 2020.

Bảng điểm chuẩn 19 ngành đào tạo tại trường Đại học Quốc tế

Ngành lấy điểm cao nhất là Ngôn ngữ Anh 27 điểm. Các ngành có điểm cao tiếp đó là Quản trị kinh doanh với 26 điểm; Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng: 24,75; Tài chính ngân hàng 22,5 điểm.

So sánh với năm ngoái, Đại học Quốc tế lấy điểm cao hơn khoảng 2 - 3 điểm, riêng ngành Ngôn ngữ Anh tăng lên đến 4 điểm so với kỳ tuyển sinh năm ngoái. Các ngành học Công nghệ Thông tin, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, trường lấy điểm không chênh lệch quá nhiều so với các trường đại học khác có cùng chung ngành đào tạo. Đặc biệt, với những nhóm ngành học liên kết quốc tế, thí sinh sẽ có cơ hội tham gia chương trình đào tạo trong và ngoài nước, hoặc chuyển đổi tín chỉ đối với các trường đại học khác tại Mỹ, Úc hoặc New Zealand.

Sơ lược các ngành học và chương trình liên kết tại Đại học Quốc tế

Theo đó, điểm chuẩn của trường sẽ được tính dựa trên quy tắc: Điểm xét tuyển = Điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 (làm tròn đến 1 chữ số thập phân) + Điểm ưu tiên đối tượng/ khu vực (nếu có).

Bên cạnh những điểm tương đồng với các trường khác thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, thí sinh trúng tuyển vào Đại học Quốc tế chưa có các chứng chỉ Tiếng Anh phải tham gia dự thi bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo thông lệ của nhà trường.





Dan Trần - Ảnh: Tổng hợp từ Internet

Tổng hợp