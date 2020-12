Kiểm tra Học kì I của teen TP.HCM mùa COVID-19: Mỗi người một bàn, đừng mong nhìn bài bạn!

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo trực tiếp Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang theo dõi, xử lý vụ việc nữ sinh lớp 10 nghi tự tử trong nhà vệ sinh do bị kỉ luật oan. Còn về cô giáo chủ nhiệm, phía đại diện Sở GD&ĐT An Giang cho biết hiện vẫn đang trong quá trình xác minh nên nhà trường chưa thể đình chỉ công tác giáo viên này.