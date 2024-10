HIEUTHUHAI tung loạt demo trong Anh Trai "Say Hi", phần góp giọng của Negav gây chú ý

HHT - HIEUTHUHAI vừa có "tiểu phẩm" "xin ảnh trả demo" các ca khúc trình diễn tại Anh Trai "Say Hi" khiến fan thích thú. Bên cạnh đó, một ca khúc sắp trình làng cũng được nam rapper hé lộ.

Sáng sớm 21/10, HIEUTHUHAI giúp SUNDAYs (FC HIEUTHUHAI) "mở mắt đúng cách" với loạt tin nhắn trong kênh broadcast Instagram. 7 bản demo gồm phần giai điệu, lời của các tiết mục trình diễn tại chương trình Anh Trai "Say Hi" bất ngờ được anh gửi tới fan.

Bên cạnh các ca khúc Nỗi Đau Ngây Dại, Ngáo Ngơ, Love Sand, Kim Phút Kim Giờ, Sao Hạng A, phần thể hiện của HIEUTHUHAI trong ca khúc 30 Anh Trai - Say Hi Never Say Bye khiến khán giả thích thú. Nhiều ý kiến ngỏ ý nam rapper chia sẻ lên các nền tảng nghe nhạc để fan "cày view".

Sau khi món quà được gửi đến fan, trên mạng xã hội Threads, nhiều bài đăng chia sẻ "lụy" bản demo Kim Phút Kim Giờ. Khác với ca khúc thuộc thể loại rap Ballad lên sóng tại Anh Trai "Say Hi" do HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Negav, Isaac, Pháp Kiều thể hiện, demo phiên bản gốc có giai điệu "suy" hơn bội phần.

Đặc biệt, cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra giọng hát kết hợp cùng HIEUTHUHAI là Negav. Một khán giả chia sẻ: "Demo Kim Phút Kim Giờ còn buồn hơn gấp mấy lần nữa. Anh Hiếu khúc đầu đang suy, đến lúc giọng Negav vang lên còn suy hơn. Đề nghị các anh ra ngay phiên bản này, quay luôn một MV".

Chưa hết, HIEUTHUHAI còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ thêm một ca khúc mới, nam rapper tạo một thư mục riêng, đặt tên "nhạc mới". Thế nhưng, cộng đồng mạng phải thở dài vì khi chọn mở thư mục, chỉ có một bức ảnh - cho biết dự án sắp trình làng mà không có một nốt nhạc nào. Dẫu vậy, với gợi ý này, khán giả hào hứng chờ đợi Quán quân Anh Trai "Say Hi" sẽ sớm cho ra một bản hit mới.