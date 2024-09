Anh Trai Say Hi: Lộ diện 5 thành viên nhóm nhạc, HIEUTHUHAI là Quán quân

HHT - Đêm Chung kết - công bố và trao giải Anh Trai "Say Hi" thu hút hơn 500K lượt xem trực tiếp. Khán giả cùng thưởng thức 4 tiết mục nhóm đến từ Top 16.

HIEUTHUHAI là Quán quân, nhóm nhạc toàn năng gồm 5 thành viên

Sau đêm Chung kết 1 với 16 tiết mục solo của dàn "anh trai", tập 14 Anh Trai "Say Hi" tiếp tục mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc nhiều màu sắc qua 4 tiết mục: Sao Hạng A - team HIEUTHUHAI, Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay - team Đức Phúc, Tình Đầu Quá Chén - team Quang Hùng MasterD và Ngạo Nghễ - team Anh Tú Atus.

Sau phần trình diễn nhóm và giao lưu trực tiếp cùng khán giả, khách mời tại trường quay, các "anh trai" cùng đến với phần công bố kết quả, trao giải. Nhận được số lượt bình chọn cao nhất từ khán giả, HIEUTHUHAI chính thức trở thành Quán quân Anh Trai "Say Hi" mùa đầu tiên, theo sau đó là Rhyder sở hữu chiếc cúp Á quân.

Đội hình nhóm nhạc toàn năng Best 5 chính thức lộ diện, gọi tên: HIEUTHUHAI, Rhyder, Quang Hùng MasterD, Isaac, Đức Phúc.

Loạt giải thưởng phụ được sử dụng ý nghĩa

Bên cạnh ngôi vị Quán quân, HIEUTHUHAI còn nhận được 20/30 phiếu bình chọn các "anh trai" cho giải thưởng the best leader. Hành trình "say hi" của HIEUTHUHAI để lại nhiều ấn tượng với khán giả qua từng vòng thi, đặc biệt là tính cách "gia trưởng mới lo được cho anh em" sau 3 lần dẫn dắt team.

"Đội trưởng Trần" chia sẻ: "Một người đội trưởng không thể nào làm việc được nếu không có những thành viên trong đội tin tưởng mình". Với cả hai giải thưởng nhận được, HIEUTHUHAI đều mong muốn có thể chia cho cả 30 "anh trai" vì ai cũng xứng đáng.

Giải thưởng the best tranformation được dành cho tân binh Dương Domic - chủ nhân ca khúc solo Tràn Bộ Nhớ. Trước đó, anh còn gây ấn tượng khi chấp bút ca khúc nhóm Bao Lời Con Chưa Nói. Nam ca sĩ chia sẻ: "Em vẫn sẽ là Dương Domic, vẫn là một người yêu âm nhạc, em cống hiến cho âm nhạc và chắc chắn trong tương lai sẽ có nhiều nhạc hay hơn nữa".

Đáng chú ý, trong xuyên suốt phần trao giải thưởng, các "anh trai" đạt giải từ chương trình đều đồng lòng dành số tiền nhận được ủng hộ cho đồng bào miền Bắc đang gánh chịu hậu quả nặng nề do bão lũ gây ra. Hành động nhân văn, ý nghĩa của các "anh trai" được MC Trấn Thành và đông đảo khán giả ghi nhận.

Mùa đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" kết thúc thành công, các giải thưởng Quán quân, Á quân, giải thưởng phụ được BTC bình chọn đều được lòng khán giả. Đội hình nhóm nhạc toàn năng Anh Trai "Best 5" theo khán giả đánh giá có sự hài hòa ở nhiều yếu tố, sở hữu đầy đủ mảnh ghép hát, nhảy, rap, trình diễn, làm nhạc, biên đạo sân khấu, visual. Netizen mong chờ tiết mục kết hợp đầu tiên của boyband Best 5 sẽ sớm ra mắt.