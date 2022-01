Hình ảnh buổi ghi hình đầu tiên của Táo Quân 2022: Điều gì khiến khán giả tiếc nuối nhất?

HHT - Trước thông tin TP.HCM trở thành “vùng xanh”, nhiều bạn trẻ cảm thấy an tâm hơn khi đi mua sắm, ăn uống... cũng như hào hứng bắt tay thực hiện những kế hoạch từng phải hoãn lại trong thời gian qua.

HHT - Bên cạnh việc tổ chức sắp xếp các cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho việc hiến máu, Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng tiến hành phát động kêu gọi các học viên. Hiện tại đã có hơn 2.000 học viên, chiến sĩ đăng ký tham gia hiến máu tại ngày hội chính Chủ nhật Đỏ sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 16/1 tới đây.

HHT - Một sinh viên Indonesia sắp trở thành triệu phú (đôla) nhờ việc bán những bức ảnh selfie của mình. Đây là số ảnh mà anh chụp suốt 5 năm, tấm nào cũng chỉ là chụp bản thân lúc ngồi trước cái máy tính. Thế rồi vì lý do gì mà số ảnh này lại “được giá” như vậy?

Bước qua một năm ảm đạm vì tình hình dịch bệnh, JustaTee chính thức “khuấy động” tinh thần của cộng đồng mạng với bản rap tươi mới, vui nhộn và ngập tràn sự may mắn. MV của nam rapper khiến những tín đồ mua sắm online đứng hình khi “khui” trúng phóc nỗi lòng thầm kín bấy lâu.

“Who Are You/ Cậu Là Ai?” (WAY) - một bộ phim AB STUDIO đồng hành cùng với KIRIN sản xuất trong năm 2021 đã kết thúc chặng đường đầu tiên (mùa 1) với 20 tập phim.