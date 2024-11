"Hit-maker" Chị Đẹp 2024 gọi tên Ái Phương, Bùi Lan Hương, Xuân Nghi, Tuimi

HHT - Hát hay, đàn giỏi lại đảm nhận vai trò sáng tác, sản xuất âm nhạc, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Tuimi, Xuân Nghi hứa hẹn sẽ là những "hit-maker" mang đến nhiều tiết mục bùng nổ tại Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2.

Ái Phương

Ra mắt trong dàn 30 Chị Đẹp Đạp Gió mùa 2, Ái Phương gây chú ý khi được đánh giá là một nghệ sĩ toàn năng, có kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực từ ca hát, sáng tác, diễn xuất, người mẫu, MC.

Đối với sự nghiệp âm nhạc, Ái Phương được công chúng ghi nhận và tên tuổi gắn liền với loạt ca khúc nhiều người yêu thích như: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Nắm Tay Em Khi Mưa Đến, Cô Dâu, Đường Về Nhà... Ái Phương cũng là tác giả của các ca khúc đã giúp làm nên tên tuổi cho ca sĩ thể hiện như Trót Yêu (Trung Quân), Lỗi Ở Yêu Thương (Thanh Duy).

Trên sân khấu solo Đạp Gió 2024, Ái Phương vừa đàn vừa hát ca khúc tự sáng tác Don't Wanna Say Goodbye mang đến cho khán giả cảm giác "chữa lành". Với kinh nghiệm và tài năng, Ái Phương được netizen kỳ vọng sẽ có một mùa đạp gió thành công, "flex" được sở trường của bản thân. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng Ái Phương cần thoát khỏi vùng an toàn, "bung lụa" mạnh hơn.

Bùi Lan Hương

Thời điểm mới ra mắt công chúng, giọng ca Ngày Chưa Giông Bão từng gây sốt bởi màu sắc âm nhạc mới lạ với chất giọng trầm, đầy ma mị. Với thế mạnh và đặc điểm "hút fan" riêng biệt, nhiều khán giả cho rằng "Bùi Lan Hương sinh ra để hát nhạc phim cổ trang" và dành tặng cô danh xưng "nữ hoàng nhạc phim".

Bên cạnh loạt ca khúc được sáng tác cho các bộ phim như: Giấc Mơ Của Mẹ, Đóa Bạch Trà, Sự Thật Vỡ Đôi... Bùi Lan Hương còn có nhiều MV như Mặt Trăng, Ngày Mai Em Sẽ Thành Ký Ức được khán giả yêu thích.

Mặc dù theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, song netizen cho rằng khi đã "dính" nhạc của Bùi Lan Hương thì không thể ngừng replay. Một khán giả chia sẻ: "Những bài hát Lan Hương tự sáng tác nó pha một chút gì đó có tính chất hàn lâm rất nhưng lại bắt tai người nghe. Ca từ trong sáng, vận dụng từ ngữ tiếng Việt thông minh và không làm mất đi vẻ đẹp của ngôn ngữ".

Mang sáng tác Mê Muội - Bùa Mê trình diễn cho chủ đề "Độc Bản" tại sân khấu Đạp Gió, Bùi Lan Hương tiếp tục khiến khán giả "mê không lối thoát". Phần trình diễn của Bùi Lan Hương được netizen dành nhiều lời khen không chỉ về giọng hát mà yếu tố trình diễn cũng được đánh giá cao.

Xuân Nghi

Với 30 năm tuổi đời nhưng có tận 26 năm tuổi nghề, Xuân Nghi khiến netizen trầm trồ với bề dày về kinh nghiệm ca hát lẫn sáng tác, làm nhạc. Nữ ca sĩ "bỏ túi" nhiều ca khúc được lòng khán giả như Chờ Đợi Là Bao Lâu, Thế Giới Của Em Là Anh, Không Thể Hết Buồn... Dẫu vậy, trong thời gian hoạt động tại Mỹ, các sản phẩm âm nhạc của Xuân Nghi lại không được khán giả biết đến nhiều.

Chị Đẹp Đạp Gió 2024 được xem là "vụ nổ lớn" để Xuân Nghi thoát vai "bé Xuân Nghi" thay vào đó là xây dựng hình ảnh "Chị Đẹp" Xuân Nghi. Trình diễn ca khúc Summer Night được phát hành cách đây 5 năm, Xuân Nghi khiến khán giả "chìm sâu" vào những giai điệu du dương cùng visual đậm chất idol US&UK.

Với tư duy âm nhạc "đỉnh chóp", màu sắc tươi mới, đặc trưng, Xuân Nghi được dự đoán sẽ là mảnh ghép được "săn đón" tại các vòng Công diễn, cùng các Chị Đẹp mang đến nhiều sân khấu triệu view.

Tuimi

Tuimi được khán giả biết đến sau khi giành giải Á quân tại King Of Rap. "Soi" profile của giọng ca sinh năm 1994, khán giả trầm trồ với thành tích đáng nể khi cô sở hữu ca khúc Purpose lọt vào Top ca khúc hay nhất trên BXH Spotify liên tục trong 2 tuần sau khi phát hành.

Nữ ca sĩ cũng là nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên nhận tài trợ của Chính phủ Đức để phát triển sự nghiệp âm nhạc theo chương trình ươm mầm tài năng. Tính đến hiện tại, Tuimi đã cho ra mắt 2 album là Softcore Hardshell và SHIMMER.

Tại Chị Đẹp Đạp Gió, Tuimi có màn chào sân chiếm trọn trái tim khán giả khi là một trong số ít Chị Đẹp trực thuộc "công ty TNHH một mình tôi", đảm nhận tất cả các vai trò trong tiết mục trình diễn. Ca khúc How To Love You lên sóng đã nhanh chóng "bỏ bùa" khán giả, đang liên tục "leo" Top ở nhiều BXH âm nhạc.

Từng chia sẻ mong muốn mang những kinh nghiệm về sản xuất âm nhạc để "quậy" cùng các Chị Đẹp, Tuimi hứa hẹn sẽ là "phù thủy âm nhạc" phù phép cho các tiết mục trình diễn sắp tới với màu nhạc đặc sắc, đậm chất quốc tế.