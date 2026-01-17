Hồ Ngọc Hà hội ngộ dàn học trò Bùi Anh Tuấn, GiGi Hương Giang trong ca khúc Tết

HHTO - "Gala Nhạc Việt" gửi đến khán giả MV Lyric của ca khúc "Cho Đi Nhiều Hơn". Đây là màn hội ngộ giữa Hồ Ngọc Hà và những người đàn em thân thiết trải dài qua nhiều thế hệ cuộc thi âm nhạc.

Tiết mục quy tụ dàn line-up từng gắn liền với tên tuổi của Hồ Ngọc Hà: Bùi Anh Tuấn và GiGi Hương Giang (Giọng hát Việt 2012), Giang Hồng Ngọc (Nhân tố bí ẩn 2014) và gương mặt mới nhất Thanh Thụy (Điểm hẹn tài năng 2025). Với 5 màu giọng khác biệt, ca khúc hứa hẹn sẽ hoành tráng khi được trình diễn trên sân khấu Gala Nhạc Việt.

Bài hát nói về sự cho đi, lòng biết ơn và sự sẻ chia - những từ khóa phù hợp với hành trình của Hồ Ngọc Hà trong năm 2025. Ngoài việc tham gia các sự kiện giải trí, nữ ca sĩ cũng thực hiện một hành trình thiện nguyện: Ủng hộ gần 2 tỷ đồng cho người dân vùng thiên tai, trực tiếp đến các vùng bão lũ hỗ trợ bà con, và tiếp tục series Hành trình 20+ trao học bổng cho trẻ em mồ côi học giỏi ở vùng sâu vùng xa.

Những hình ảnh trong MV lyric Cho đi nhiều hơn cũng là hành trình thực hiện sứ mệnh suốt năm qua của Hồ Ngọc Hà trong những chuyến đi trao tặng , trong Hành Trình 20+ và gần nhất là 2 chuyến đi đến Khánh Hòa hỗ trợ những bà con khó khăn chịu ảnh hưởng sau lũ và cùng những người em đến một số chùa và mái ấm tại TP.HCM để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Hồ Ngọc Hà cho biết cô rất hạnh phúc khi gặp lại những người đồng nghiệp mà mình từng đồng hành từ những bước đi đầu tiên: "Hà có một cái linh cảm là có thể đây là một bài hát không vui nhưng mang rất nhiều hy vọng. Đôi khi có những năm mình hát nhiều nhưng có những năm mình nên chia sẻ nhiều hơn. Xuân đến không có nghĩa là nghe nhạc xuân mà có thể ôn lại những câu chuyện đã qua để rút ra bài học cho mình. Có lẽ bài hát này sẽ là khoảnh khắc để mọi người lắng lòng lại, nghe đi nghe lại”.

Còn với các học trò, đây là một cuộc hội ngộ của sự tri ân. Bùi Anh Tuấn nhận định đây là kỷ niệm đặc biệt khi các thành viên Team Hồ Ngọc Hà qua nhiều cuộc thi quy tụ: "Đây là ca khúc rất ý nghĩa, như thay lời muốn nói cho cảm xúc của nhiều người”.

Trong khi đó, Thanh Thụy bày tỏ sự trân trọng tuyệt đối dành cho tiền bối của mình: "Thụy cảm thấy mình biết ơn chị Hà. Trong suốt chặng đường Thụy tham gia Điểm hẹn tài năng, lúc nào chị cũng kiên nhẫn nhất và đấu tranh với tất cả những vị giám khảo còn lại để bảo vệ mình cho bằng được. Thụy coi điều đó rất là đáng trân quý”.

Giang Hồng Ngọc lại cảm nhận được sự "chữa lành" từ ca khúc: "Lúc này, Ngọc cảm thấy có một gì đó rất lạ trong cảm xúc của mình. Không nhất thiết phải hát bài về mùa Xuân thì mới căng tràn sức sống, mà chỉ cần một bài hát có sự chữa lành như thế này thôi cũng làm cho khán giả những ngày Tết cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu”.