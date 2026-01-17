Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

GENfest Hà Nội trước giờ G: HIEUTHUHAI - RHYDER "giấu sít-rịt", fan cosplay JSOL

Như Quỳnh

HHTO - Tối nay 17/1, đêm nhạc GENfest MBillion Hà Nội có sự tham gia của dàn sao HIEUTHUHAI, RHYDER, JSOL, Phùng Khánh Linh... chính thức "lên nhạc".

Chuẩn bị cho đêm nhạc GENfest MBillion Hà Nội diễn ra vào tối 17/1, trong hai ngày 15-16/1, dàn sao Việt HIEUTHUHAI, JSol, Low G, RHYDER, Phùng Khánh Linh làm nóng không khí với các sân khấu tổng duyệt.

Phùng Khánh Linh là nghệ sĩ đầu tiên có mặt "đốt cháy" sân khấu. Giữ nguyên hình ảnh mái tóc trắng dài quen thuộc, nữ ca sĩ cùng ê-kíp kỹ thuật chạy đường dây, kiểm tra âm thanh, ánh sáng kỹ càng trước khi trình diện khán giả. Đặc biệt, trong lúc chờ chuyển cảnh, Phùng Khánh Linh không ngần ngại giao lưu, chụp ảnh và vẫy chào khán giả, nhận được những tràng cổ vũ nồng nhiệt.

phung-khanh-linh-2.jpg

Nối tiếp là Low G, "chủ toạ" mang đến những tiết mục thuộc album L2K. Diện trang phục tối giản, nam rapper vẫn khiến sân khấu trở nên nóng hơn nhờ năng lượng và phong thái tự tin. Trong quá trình tổng duyệt, Low G nhiệt tình trao đổi với ê-kíp để chỉnh sửa nhịp điệu và hiệu ứng trình diễn. Xen kẽ những phút tập trung vào chuyên môn, Low G còn khiến fan thích thú với loạt khoảnh khắc ngẫu hứng, khoe biểu cảm hài hước "thương hiệu".

lowg-1.jpg

Ở những khung giờ tiếp theo, JSOL xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Trước khi "vào việc", nam ca sĩ dành thời gian ký tặng, chụp ảnh và trò chuyện với fan, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như một buổi fansign mini. Khi lên sân khấu, JSOL cho thấy sự chỉn chu trong từng chi tiết, từ cách xử lý vocal, di chuyển sân khấu cho đến vũ đạo.

616446728-733077403215145-1859672034470954971-n.jpg

Ngay sau đó, HIEUTHUHAI trở thành tâm điểm chú ý, "đốn tim" khán giả khi xuất hiện với với visual sáng bừng cùng phong thái tự tin. Trong buổi tổng duyệt, HIEUTHUHAI tập trung kiểm tra bố cục sân khấu, vị trí di chuyển và hiệu ứng hình ảnh. Anh cẩn thận làm việc cùng ê-kíp kỹ thuật để tinh chỉnh không gian trình diễn sao cho phù hợp nhất với tinh thần set diễn.

hieuthuhai-2.jpg

RHYDER tham gia tổng duyệt với thời gian khá muộn. Nam ca sĩ tập trung kiểm tra âm thanh, vị trí đứng cũng như các đoạn chuyển sân khấu quan trọng, cho thấy sự nghiêm túc và chỉn chu cho màn trình diễn sắp tới. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ vẫy tay chào và gửi lời cảm ơn đến những khán giả vẫn nán lại để lại ấn tượng đẹp.

Hiện tại, các bài hát sẽ trình diễn của dàn nghệ sĩ vẫn là một "ẩn số", fan đang nóng lòng được "khui sít-rịt" vào tối nay.

616159280-733542456501973-5300195289248732469-n.jpg

Bên cạnh sự chuẩn bị của dàn nghệ sĩ, FC của HIEUTHUHAI, RHYDER, Quang Hùng MasterD, Phùng Khánh Linh, JSOL, Low G cũng đã hoàn thành booth check-in, food truck hoành tráng với thiết kế độc đáo, đẹp mắt.

cover-11.jpg
cover-12.jpg
Vài tiếng trước khi chính thức "lên nhạc", fan đã hào hứng đến check-in tại booth, food truck.
1473.jpg
Như Quỳnh
#GENfest #Hà Nội #sao Việt #HIEUTHUHAI #RHYDER #JSOL #Phùng Khánh Linh

