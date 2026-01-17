Tóc Tiên - Touliver chia tay sau 6 năm kết hôn, fan tiếc nuối nhưng tôn trọng

HHTO - Cuộc hôn nhân của Tóc Tiên - Touliver khép lại sau 6 năm chung sống. Mối tình hơn một thập kỷ của cả hai gây tiếc nuối nhưng netizen tôn trọng với cách hành xử văn minh của cặp đôi.

Trưa 17/1, ca sĩ Tóc Tiên gây bất ngờ khi có những chia sẻ đầu tiên liên quan đến cuộc sống hôn nhân sau thời gian dài vướng nghi vấn rạn nứt với nhà sản xuất âm nhạc Touliver. Trong đó, Tóc Tiên xác nhận cô và chồng đã quyết định dừng lại sau 10 năm đồng hành: "Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: Sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè - anh em đồng nghiệp".

Tóc Tiên cho biết để đi đến quyết định này, cô và Touliver đã cho nhau thời gian suy ngẫm, được sự đồng thuận của gia đình và những người liên quan. Khép lại cuộc sống hôn nhân sau 6 năm, Tóc Tiên và Touliver chọn cách rời đi trên cơ sở thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố bên ngoài.

Tóc Tiên thông báo chia tay Touliver sau 6 năm kết hôn.

Trong bài chia sẻ, Tóc Tiên dành sự trân trọng, biết ơn đối với chồng cũ, người đã đồng hành cùng cô trên hành trình làm nghề lẫn trong cuộc sống. "Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế" - Tóc Tiên dành những lời tốt đẹp cho hành trình đã qua, gửi lời cảm ơn đến Touliver.

Cùng với đó, trên Story cá nhân, Touliver cũng có đôi lời gửi đến Tóc Tiên: "To a beautiful chapter that has shaped who I am today. Thank you and always respect" (tạm dịch: "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Xin gửi lời cảm ơn và luôn trân trọng").

Trước thông báo từ Tóc Tiên - Touliver, netizen bày tỏ sự tiếc nuối cho mối tình của cả hai. Dẫu vậy, khán giả dành sự tôn trọng cho lựa chọn văn minh, tử tế này, hy vọng Tóc Tiên - Touliver sẽ có những hướng đi mới phù hợp trên hành trình phía trước.