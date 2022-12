Hoa hậu cũng bị thi cử “dí” như bao người: Đỗ Thị Hà gấp rút ôn thi dù đang chạy show

HHT - Tình huống hài hước khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhớ nhầm lịch thi, phải nhờ đến sự hỗ trợ của bạn thân khiến người hâm mộ không khỏi bật cười.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã đăng đoạn clip với tình huống hài hước của mình khi quên mất lịch thi. Theo đó, nàng hậu đã chia sẻ lại cuộc gọi với người bạn thân tại trường đại học của mình về việc ôn thi sắp tới với dòng trạng thái: “Đang bận làm hoa hậu nhưng chợt nhớ ra mai thi”.

Khoảnh khắc được chia sẻ khi Đỗ Thị Hà đang bận rộn make-up cho sự kiện sắp tới nhưng vẫn không quên việc thi cử vào ngày mai. Nàng hậu đã nhờ cô bạn thân in dùm tài liệu tiếng Anh do nhớ nhầm là thi tiếng Việt nhưng hôm sau phải “bay” về muộn nên không kịp in. Tình huống này khiến người hâm mộ của nàng hậu xứ Thanh vừa thương cảm nhưng lại không khỏi bật cười. Hình ảnh Đỗ Thị Hà với lớp trang điểm lộng lẫy và giọng nói hối lả lo lắng cho kỳ thi đã đủ cho thấy cô nàng dù tập trung cho công việc nhưng vẫn rất chú tâm học hành.

Hiện tại, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, ngoài việc thực hiện trọng trách của một đương kim hoa hậu và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, Đỗ Thị Hà vẫn dành phần lớn thời gian cho việc học của mình.

Chia sẻ trong một livestream, nàng hậu cho biết bản thân đã hạn chế những hoạt động, sự kiện trong thời gian gần đây do bận rộn với lịch học. Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Đỗ Thị Hà đã phải bảo lưu khá nhiều dẫn đến việc nhiều môn bị dồn lại, nên cô mong muốn bản thân chỉ tham gia các sự kiện vào ngày nghỉ để tránh bị trùng lịch học.

Vừa qua, trong khuôn khổ của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022, Đỗ Thị Hà cũng gây được ấn tượng đẹp trong mắt công chúng khi đảm nhận vai trò MC trong phần thi Người đẹp Nhân ái. Nàng hậu xuất hiện trong mẫu váy đỏ đơn giản nhưng lại rất nổi bật cùng khả năng giao tiếp lưu loát.