Hoa hậu Đỗ Thị Hà - mỹ nhân của mọi đám cưới: Set đồ nào cũng đẹp xuất sắc

HHTO - Lần nào làm khách mời đám cưới, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng nhận về vô số lời khen nhờ váy áo thanh lịch, nhã nhặn mà vẫn ấn tượng.

Khi các mỹ nhân V-Biz đi dự đám cưới, netizen luôn chú ý đến chuyện họ mặc đồ như thế nào, làm sao để vừa đúng dress code vừa xinh đẹp mà lại không bị lấn át cô dâu. Đã có nhiều người đẹp mất điểm vì chọn váy áo đi ăn cưới chưa phù hợp, lúc quá đơn giản lúc lại rực rỡ chói lòa không cần thiết. Nhưng Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì chưa từng bị chê mặc xấu trong các đám cưới.

Mới đây, nàng hậu khoe ảnh chụp trong hôn lễ người thân và nhận về rất nhiều lời khen. Cô chọn bộ váy ren màu trắng xám khoe khéo bờ vai trần mảnh mai và vòng eo nhỏ nhắn. Bộ váy không hề rườm rà, màu sắc nhã nhặn nhưng vẫn giúp Đỗ Thị Hà đầy xinh tươi, trẻ trung.

Nhiều năm nay, Hoa hậu Việt Nam 2020 luôn chọn trang phục dự đám cưới theo quy tắc tối giản, thanh lịch, màu sắc trung tính như be, hồng nhạt, kem… Cô không bao giờ mặc váy áo quá rực rỡ, nhiều chi tiết cầu kỳ to bản, đính kết lấp lánh dễ làm cho khách mời còn nổi hơn cả cô dâu.

Màu hồng đúng là chân ái của Đỗ Thị Hà khi dù là tông nhạt hoặc tông đậm vẫn tôn lên nhan sắc dịu dàng trong veo. Bộ áo dài hồng mà Hoa hậu Việt Nam 2020 mặc đi dự đám cưới Hoa hậu Ngọc Hân từng được nhiều cô gái muốn hỏi địa chỉ tìm mua vì quá tôn dáng.

Nàng hậu cũng khéo léo chọn các thiết kế có điểm nhấn như xếp bèo, kết hoa 3D hoặc vải ren nhưng không quá lộng lẫy đến mức lấn át cô dâu. Dù sở hữu vóc dáng đẹp, Đỗ Thị Hà cũng không mặc váy áo xẻ cao, khoét sâu để gây chú ý. Nhờ vậy mà lần nào xuất hiện ở đám cưới, Đỗ Thị Hà cũng được khen là mặc đồ vừa đẹp vừa tinh tế.

Khi mặc trang phục hở vai, nàng hậu thường kết hợp thêm áo khoác để vừa đỡ lạnh trong hội trường, vừa kín đáo trang nhã trong bối cảnh cần sự sang trọng, lịch sự. Nàng hậu vẫn áp dụng công thức kết hợp các tông màu trung tính với nhau để tạo nên những set đồ lúc nào cũng hợp mốt.