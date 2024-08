Hoa hậu Thanh Thủy được dự đoán có tên trong Top 20 Miss International 2024

HHT - Lisa BLACKPINK lăng xê tới hai sáng tạo của nhà mốt Fancì Club và L Seoul trong MV "New Woman" mới ra mắt. Trong MV ra mắt dịp Giáng sinh năm trước, nữ idol khoe nhan sắc yêu kiều trong mẫu đầm của thương hiệu DATT.

HHT - Ngô Nghi Dung trở thành Thủ khoa ngành Thiết kế thời trang ĐH Văn Lang với BST "Looms of Fantasia". Lấy cảm hứng từ bộ phim “Charlie and the Chocolate Factory”, NTK trẻ đem đến những sáng tạo táo bạo, ấn tượng từ màu sắc cho tới kiểu dáng.