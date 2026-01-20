Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Hoa hậu Thanh Thủy rạng rỡ trong BST đón Tết Bính Ngọ của NTK Lê Thanh Hòa

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm, Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy khoe sắc rạng rỡ với những thiết kế mới nhất từ BST TẾT 2026 của NTK Lê Thanh Hòa.

﻿thanh-thuy6.jpg﻿
﻿thanh-thuy5.jpg﻿
﻿thanh-thuy3.jpg
thanh-thuy2.jpg﻿

Lấy cảm hứng từ sự rực rỡ của cỏ cây hoa lá dưới ánh nắng Xuân dịu dàng, BST mang đến làn gió mới với những họa tiết độc quyền trên bảng màu tươi sáng, hứa hẹn một khởi đầu đầy hứng khởi và năng lượng. Điểm nhấn đặc biệt của mùa Tết năm nay chính là họa tiết Ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, kiên định và thăng tiến vượt bậc.

﻿thanh-thuy8.jpg
﻿thanh-thuy9.jpg
thanh-thuy10.jpg
thanh-thuy11.jpg

Trên nền chất liệu lụa, chiffon crepe, hình ảnh những chú ngựa được cách điệu mềm mại, ẩn hiện nghệ thuật giữa vườn hoa Xuân rực rỡ, tạo nên một tổng thể vừa truyền thống vừa hơi hướng đương đại.

thanh-thuy1.jpg
thanh-thuy4.jpg
﻿thanh-thuy12.jpg
thanh-thuy7.jpg

Với kỹ thuật dựng phom tỉ mỉ, các thiết kế chú trọng tối đa vào tính ứng dụng và sự hoàn hảo trong từng đường cắt, tạo hình, giúp người mặc không chỉ tỏa sáng mà còn cảm thấy thoải mái trong mọi khoảnh khắc du Xuân.

thanh-thuy.jpg
thanh-thuy14.jpg﻿
thanh-thuy13.jpg
thanh-thuy15.jpg

Thông qua sự thể hiện của Hoa hậu Thanh Thủy cùng BST TẾT 2026, NTK Lê Thanh Hòa mong muốn gửi gắm lời chúc về một năm mới May mắn - Tài lộc - Thịnh vượng và Vạn sự như ý đến phụ nữ Việt Nam.

123.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Hoa hậu Thanh Thủy #BST Tết 2026 #Lê Thanh Hòa #thời trang xuân #ngựa độc quyền #đón Tết #thời trang Việt

