Can This Love Be Translated: Một sao nữ có gu thời trang chất không thua nữ chính

HHTO - Nữ chính Go Youn Jung không phải cái tên duy nhất gây sốt nhờ tạo hình thời trang sang - xịn trong "Can This Love Be Translated". Vai nữ trợ lý Nanami do diễn viên Hyunri được mời thủ vai cũng ghi điểm nhờ loạt tạo hình đẹp mắt, đậm chất Nhật Bản.

Bộ rom-com hài, lãng mạn Can This Love Be Translated? (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?) hút nhiều sự quan tâm của khán giả ngay khi vừa ra mắt. Bên cạnh chủ đề về độ đẹp đôi của cặp sao chính, một vai phụ khách mời nhận nhiều phản hồi tích cực là Hyunri.

Trong phim, diễn viên Hyunri thủ vai Nanami - trợ lý của nam phụ Hiro (Fukushi Sota). Nanami có óc quan sát nhanh nhạy, sắc sảo sau hơn 5 năm làm việc cùng nghệ sỹ. Trong một số tình huống, nữ trợ lý hỗ trợ phiên dịch tiếng Hàn - Nhật cho 2 người chơi show hẹn hò.

Hyunri lần đầu tham gia dự án phim Hàn do Netflix sản xuất.

Điều giúp Nanami nổi bật chính là tạo hình được xây dựng kỹ lưỡng. Điểm nhận diện rõ nét nhất của cô trợ lý nằm ở mái tóc ngắn cá tính với phần mái hime. Kiểu tóc nổi tiếng trong văn hóa Nhật Bản giúp gương mặt nữ diễn viên luôn giữ được nét sắc lạnh, tập trung. Đây được xem là lựa chọn thông minh giúp nhân vật dù làm công việc hậu trường nhưng vẫn tỏa sáng.

Nanami duy trì tạo hình chỉn chu "tuyệt đối" trong mọi lần xuất hiện. Nữ trợ lý ưu tiên những thiết kế trang phục cơ bản nhưng tạo dấu ấn mạnh qua cách chơi màu. Trên nền tông màu trung tính thiên lạnh chủ đạo, Nanami nhấn nhá với sắc đỏ đô, vàng hoặc xanh olive để "tạo nét" cho diện mạo.

Những mảng màu nổi này thường chỉ được đặt ở phần áo, trong khi quần, chân váy màu trầm hoặc ngược lại để làm nền. Điều này giúp vóc dáng cô trông gọn gàng, tạo cảm giác có chiều sâu cho khung hình. Nữ trợ lý "nói không" với trang sức to bản, thường chỉ dùng một đôi khuyên tai cỡ vừa để hoàn thiện tạo hình.

Tất cả đều phục vụ cho việc khắc họa hình ảnh một nữ trợ lý thực tế, chuyên nghiệp nhưng có cá tính riêng. Việc tiết chế phụ kiện, phối màu thông minh giúp giao diện của Nanami đáng nhớ, hài hòa với bối cảnh nhưng không "lấn lướt" nhân vật chính.

Gu ăn mặc thời thượng này khiến khán giả phần nào bất ngờ khi biết rằng nữ trợ lý Nanami ngoài đời đã chạm ngưỡng 40 tuổi. Cuối năm trước, mỹ nhân sinh năm 1986 từng gây chú ý với vai Shion trong Alice in Borderland 3.

Hyunri là người Hàn Quốc thế hệ thứ ba sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản. Sao nữ có kinh nghiệm hơn 15 năm trong nghề, "bỏ túi" nhiều vai diễn ấn tượng từ phim truyền hình Nhật Bản đến dự án quốc tế như Madoromi Barmaid, Pachinko, The Voice of Water, Wheel of Fortune and Fantasy, Wife of a Spy...

Năm 2022, Hyunri kết hôn với nam diễn viên Machida Keita. Cả hai bén duyên sau khi cùng hợp tác các dự án chung Ending Place (2017), Joshiteki Seikatsu (2018).