Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Show Prada tại Milan: Karina aespa gây tiếc nuối, Win Metawin duy trì phong độ

MIDI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dàn đại sứ châu Á đổ bộ show Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week. Hai nàng thơ xứ Hàn Karina aespa và Gawon MEOVV chọn phong cách đối lập. Khoảnh khắc loạt mỹ nam Byeon Woo Seok, Hứa Quang Hán, Win Metawin "chung khung hình" gây sốt.

Tuần lễ thời trang Milan Fashion Week mùa Thu Đông 2026 dành cho nam tăng nhiệt vào ngày thứ 3 nhờ sự kiện ra mắt BST mới của nhà mốt Prada. Tạo hình của các ngôi sao đến từ châu Á tại không gian Fondazione Prada là chủ đề hút thảo luận lớn.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-win-byeon.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-win-karina-12.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-win-karina.jpg

Những khoảnh khắc "gấp đôi" visual của team châu Á tại sự kiện.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-win-123.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-win.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-prada-ambassador-win.jpg

Win Metawin nối dài chuỗi tạo hình mặc đẹp tại Milan Fashion Week. Nam đại sứ đến từ Thái Lan hóa "cờ đỏ di động" trong chiếc măng tô rực rỡ, kết hợp tank-top xám, quần khaki nâu be. Kiểu tóc mullet sói hoang vuốt ướt giúp Win hoàn thiện giao diện "trai hư".

Tại sân bay khởi hành sang Ý, nam thần xứ Chùa Vàng diện bộ cánh tông màu tối với chất liệu vải dù theo phong cách năng động.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-byeon-wooseok-s.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-byeon-wooseok.jpg

Đối lập với cá tính của Win Metawin, Byeon Woo Seok gây thương nhớ nhờ diện mạo "bạn trai nhà bên". Nam đại sứ diện trang phục tối giản gồm áo len vặn thừng tông hồng pastel bên ngoài sơ mi, phối cùng quần âu đen.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-hua-quang-han.jpg

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán duy trì phong độ nhan sắc qua ống kính Getty Images. Nam diễn viên Đài Loan mặc trang phục thanh lịch, tạo điểm nhấn với áo len sắc xanh lá nổi bật.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-show-aespas-karina.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-aespas-karina-ud.jpg

Nàng thơ Karina "kín cổng cao tường" trong ngày trở lại Milan Fashion Week 2026. Nữ idol tiếp tục lăng xê hai tông màu xanh dương - đen quen thuộc cho tạo hình chính thức tại show diễn.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-aespas-karina-airport.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-aespas-karina-dce.jpg

Nhan sắc "siêu thực" của nữ đại sứ nhận nhiều lời khen ngợi. Trong khi đó, nhiều ý kiến nhận xét trang phục của Karina aespa "dìm dáng" vì lối styling cồng kềnh.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-gawon-amb-12.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-gawon-amb-m.jpg

Gawon MEOVV là cái tên gây sốc trên hàng ghế đầu sự kiện. Nữ đại sứ sinh năm 2005 trở lại show Prada tại Milan sau khi được "thăng chức" với bản phối táo bạo.

Cô nàng diện áo dệt kim xám khoét sâu để lộ bra đỏ nổi bật, phối với hot pant, yếm ren đen và túi xách xanh cốm. Người hâm mộ dành nhiều lời khen tới diện mạo "slay hết nấc" cùng khả năng cân đồ của nữ đại sứ.

milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-gawon-amb.jpg
milan-fashion-week-prada-mens-fall-winter-2026-gawon-airport-1243.jpg

Trong khi một số ý kiến nhận xét bộ cánh không phù hợp với lứa tuổi cùng hình tượng của nữ idol 21 tuổi. Netizen cũng lo ngại sao nữ gặp hớ hênh do góc chụp khó của "hung thần" Getty Images. Trước đó, Gawon MEOW nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ tạo hình sân bây cuốn hút.

fb-170126.jpg
MIDI
#Milan Fashion Week #Prada #Karina #Win Metawin #Byeon Woo Seok #Gawon #Hứa Quang Hán

Xem thêm

Cùng chuyên mục