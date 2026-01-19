Show Prada tại Milan: Karina aespa gây tiếc nuối, Win Metawin duy trì phong độ

Tuần lễ thời trang Milan Fashion Week mùa Thu Đông 2026 dành cho nam tăng nhiệt vào ngày thứ 3 nhờ sự kiện ra mắt BST mới của nhà mốt Prada. Tạo hình của các ngôi sao đến từ châu Á tại không gian Fondazione Prada là chủ đề hút thảo luận lớn.

Những khoảnh khắc "gấp đôi" visual của team châu Á tại sự kiện.

Win Metawin nối dài chuỗi tạo hình mặc đẹp tại Milan Fashion Week. Nam đại sứ đến từ Thái Lan hóa "cờ đỏ di động" trong chiếc măng tô rực rỡ, kết hợp tank-top xám, quần khaki nâu be. Kiểu tóc mullet sói hoang vuốt ướt giúp Win hoàn thiện giao diện "trai hư".

Tại sân bay khởi hành sang Ý, nam thần xứ Chùa Vàng diện bộ cánh tông màu tối với chất liệu vải dù theo phong cách năng động.

Đối lập với cá tính của Win Metawin, Byeon Woo Seok gây thương nhớ nhờ diện mạo "bạn trai nhà bên". Nam đại sứ diện trang phục tối giản gồm áo len vặn thừng tông hồng pastel bên ngoài sơ mi, phối cùng quần âu đen.

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán duy trì phong độ nhan sắc qua ống kính Getty Images. Nam diễn viên Đài Loan mặc trang phục thanh lịch, tạo điểm nhấn với áo len sắc xanh lá nổi bật.

Nàng thơ Karina "kín cổng cao tường" trong ngày trở lại Milan Fashion Week 2026. Nữ idol tiếp tục lăng xê hai tông màu xanh dương - đen quen thuộc cho tạo hình chính thức tại show diễn.

Nhan sắc "siêu thực" của nữ đại sứ nhận nhiều lời khen ngợi. Trong khi đó, nhiều ý kiến nhận xét trang phục của Karina aespa "dìm dáng" vì lối styling cồng kềnh.

Gawon MEOVV là cái tên gây sốc trên hàng ghế đầu sự kiện. Nữ đại sứ sinh năm 2005 trở lại show Prada tại Milan sau khi được "thăng chức" với bản phối táo bạo.

Cô nàng diện áo dệt kim xám khoét sâu để lộ bra đỏ nổi bật, phối với hot pant, yếm ren đen và túi xách xanh cốm. Người hâm mộ dành nhiều lời khen tới diện mạo "slay hết nấc" cùng khả năng cân đồ của nữ đại sứ.



Trong khi một số ý kiến nhận xét bộ cánh không phù hợp với lứa tuổi cùng hình tượng của nữ idol 21 tuổi. Netizen cũng lo ngại sao nữ gặp hớ hênh do góc chụp khó của "hung thần" Getty Images. Trước đó, Gawon MEOW nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ tạo hình sân bây cuốn hút.