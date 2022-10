Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp chuẩn “tỉ lệ vàng" trong bộ ảnh đỏ rực đậm chất Á Đông

HHT - Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc“ngàn năm có một” trong bộ ảnh thời trang mới của NTK Lê Thanh Hòa, kết hợp hài hòa cùng concept Á Đông, gây ấn tượng mạnh về thị giác.

Sử dụng tông màu nền đỏ rực, kết hợp cùng các chi tiết như bàn ghế gỗ, bình hoa kiểu cổ, bức bình phong, chiếu trúc... bộ ảnh gợi cảm giác có chút hoài cổ, thanh tĩnh nhưng không hề trầm mặc.

Hoa hậu Tiểu Vy biến hóa đa dạng trong các thiết kế có phom dáng lạ mắt, sử dụng kỹ thuật may cao cấp để khai thác tối đa ưu thế của từng chất liệu. Nếu các thiết kế khoe vai, lưng trần mang lại vẻ đẹp đẹp vừa quyến rũ, vừa quý phái thì trang phục với kết cấu bèo nhún, lông vũ, áo choàng phủ vai độc đáo lại giúp tôn lên cá tính và nét riêng.

NTK Lê Thanh Hòa chia sẻ cảm hứng thực hiện bộ sưu tập An đến từ chính những suy nghĩ, cảm xúc thường nhật. An là món quà tinh thần, gửi gắm thông điệp về cuộc sống mà anh ấp ủ. Anh mong muốn khi khoác lên những thiết kế của An, các cô gái sẽ cảm thấy an yên trong Thân - Tâm - Trí.

Nét Á Đông được NTK Lê Thanh Hoà truyền tải một cách trọn vẹn và ấn tượng qua cách chọn những hoạ tiết, chất liệu. Những yếu tố truyền thống được Lê Thanh Hòa làm mới khi đưa vào trang phục hiện đại, toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018, Trần Tiểu Vy là nàng hậu có nhan sắc “hiếm có khó tìm, ngàn năm có một” của làng Hoa - Á hậu Việt. Có nhiều thời điểm, Tiểu Vy còn được đánh giá là Hoa hậu đẹp nhất trong các Hoa hậu nhờ sở hữu gương mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng, đẹp không góc chết.

Mặc dù mang nét đẹp hiện đại và có hơi hướng phương Tây, nhưng trong bộ ảnh lần này, Hoa hậu Tiểu Vy được nhận xét là đã truyền tải được trọn vẹn tinh thần BST, gây ấn tượng mạnh về thị giác.