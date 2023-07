Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh có màn catwalk đôi khoe sắc chuẩn "beauty queen"

HHT - Tại show diễn "Phương Đông Rực Rỡ" của NTK VUNGOC&SON, hai nàng hậu đình đám là Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đã có màn catwalk đôi trong vai trò vedette.

Show thời trang Phương Đông rực rỡ (Colors of the heart) bao gồm hai màn trình diễn được dàn dựng hợp lý và cuốn hút. Hai nhà thiết kế của VUNGOC&SON khéo léo gửi gắm những câu chuyện văn hóa, di sản và vẻ đẹp đa sắc của Hội An thông qua ngôn ngữ thời trang của bộ sưu tập Cruise 2023.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà khoe đôi chân dài thương hiệu tại thảm đỏ show diễn, nàng hậu là một trong những khách mời đặc biệt.

Hoa hậu Mai Phương với layout trang điểm khác lạ.

Hoa hậu Ngọc Châu đẹp sắc sảo.

Show diễn có màn catwalk ấn tượng của cặp đôi vedette là hai nàng hậu đình đám Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh.

Tiểu Vy và Lương Thùy Linh cùng diện mẫu đầm quây lấy cảm hứng từ cấu trúc vòm phồng của chiếc đèn lồng thủ công, được đính kết 3D lá tre cách điệu.

Siêu mẫu Minh Tú diện trang phục mang hơi hướng menswear: Blazer cùng crop-top và chân váy bút chì đậm chất Á Đông với tông đen đỏ.

Á hậu 2 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 Thạch Thu Thảo thường xuyên được các NTK lớn mời xuất hiện trong các show diễn thời trang.