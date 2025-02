Hoa hậu Ý Nhi gây ý kiến trái chiều khi khoe clip tập luyện cho Miss World

HHT - Đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 72 là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đang rất tích cực tập luyện để đến với lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Tuy nhiên, video về việc tập nhảy mới đây của nàng hậu lại gây ý kiến trái chiều.

Mặc dù hiện tại, tổ chức Miss World vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào về lịch trình của cuộc thi, cũng như quốc gia đăng cai tổ chức, nhưng có thể thấy rất nhiều thí sinh từ khắp nơi trên thế giới đều đang rất nỗ lực để đến với cuộc thi này. Hoa hậu Ý Nhi cũng đã có những động thái thể hiện sự đầu tư về thời gian và công sức cho việc tập luyện, sẵn sàng đến với lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ý Nhi khoe video tập nhảy cho màn Dance of The World với HLV cá nhân, nàng hậu thể hiện sự nghiêm túc và rất nỗ lực cho bài nhảy. Tuy nhiên, không ít netizen nhận xét các động tác của Ý Nhi còn có phần thô cứng, chưa đáp ứng được yêu cầu cho một bài nhảy.

Hoa hậu Ý Nhi chưa tiết lộ kỹ hơn về điệu nhảy cũng như bài hát nhạc nền, nhưng qua các động tác của nàng hậu, cũng có thể nhận ra một vài động tác trong các bài nhảy truyền thống. Có nhiều fan sắc đẹp bênh vực người đẹp, cho rằng Ý Nhi không phải là dancer chuyên nghiệp, nên việc mới tập nhảy còn thô cứng là hoàn toàn dễ hiểu. Chính vì vậy nên nàng hậu mới cần tập luyện, và Ý Nhi nên được động viên hơn là bị chỉ trích.

Dance Of The World là cơ hội để mỗi đại diện có thể giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa của quốc gia đến bạn bè quốc tế thông qua những điệu nhảy. Năm ngoái, Hoa hậu Mai Phương đã mang siêu hit See Tình đến với cuộc thi Miss World lần thứ 71 và nhận được phản hồi rất tốt.