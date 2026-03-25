Sự kiện BVLGARI Eclettica: Kim Ji Won táo bạo gây sốt, Lưu Diệc Phi mảnh mai

Thương hiệu BVLGARI vừa tổ chức sự kiện ra mắt BST mới nhất mang tên Eclettica tại Milan (Ý). Giới chuyên môn đánh giá đây là một trong những dự án quy mô và tham vọng nhất của nhà chế tác trang sức hơn 140 năm tuổi.

BST bao gồm hơn 150 món đồ xa xỉ trải dài từ trang sức cao cấp, đồng hồ đến túi xách và nước hoa. Trong đó, có 9 tác phẩm mang tên Capolavori, được định vị là kiệt tác đỉnh cao của nghệ thuật chế tác thủ công.

Tân Đại sứ thương hiệu Dua Lipa mang đến một làn gió mới đầy năng lượng và phá cách trên thảm đỏ sự kiện. Nữ ca sĩ xuất hiện với thiết kế Balmain Thu Đông 2026 được may đo riêng. Điểm nhấn đắt giá nhất chính là mẫu vòng cổ, khuyên tai ngọc lục bảo tinh xảo từ BST Eclettica.

Lưu Diệc Phi giữ vững phong độ trong sự kiện ra mắt BST mới của BVLGARI với tư cách Đại sứ toàn cầu. Cô là mỹ nhân Hoa ngữ đầu tiên lăng xê thiết kế đầm dạ hội từ BST Haute Couture Xuân Hè 2026 của Elie Saab.

"Thần tiên tỷ tỷ" đeo mẫu vòng cổ có biểu tượng rắn đặc trưng của nhà mốt, điểm xuyết cùng nhẫn, khuyên tai đá quý hồng ngọc, sắc vàng gold. Các tín đồ thời trang khen ngợi khí chất kiêu sa, vóc dáng mảnh mai của nữ đại sứ người Trung trong lần xuất hiện mới nhất.

Priyanka Chopra gây ấn tượng mạnh mẽ với thiết kế váy đuôi cá màu đen quyền lực từ nhà mốt Saiid Kobeisy thuộc BST Xuân Hè 2026. Cấu trúc vai xếp nếp bản to mạnh mẽ cùng lối trang điểm sắc sảo giúp tôn vinh trọn vẹn bộ trang sức kim cương.

Anne Hathaway lộng lẫy trong thiết kế Haute Couture Xuân Hè 2025 của Valentino mang sắc đỏ rực rỡ được custom riêng. Nữ minh tinh đeo dây chuyền Secret Garden đắt đỏ, mang tính biểu tượng của BST Eclettica. Viên đá sapphire Padparadscha 26,65 carat nằm ở vị trí trung tâm, bao quanh bởi các viên ngọc lục bảo và mã não quý hiếm.

Nàng thơ đến từ Hàn Quốc - Kim Ji Won gây bất ngờ khi lựa chọn trang phục táo bạo hơn so với những lần dự sự kiện trước. Thiết kế dạ hội cúp ngực chất liệu nhung tông màu xanh hoàng gia giúp nữ đại sứ trông sang trọng.

Mẫu đầm được đánh giá là lựa chọn thông minh của sao nữ Queen of Tears nhằm tôn lên loạt trang sức cao cấp cùng tông màu của thương hiệu. Ngay khi xuất hiện, tạo hình mới mẻ của cô đã gây sốt trên mạng xã hội Weibo, lọt vào Top 2 Hot Search.