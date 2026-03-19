Đường đua đồ bơi đón Hè 2026: Phương Ly dẫn đầu ấn tượng, Tóc Tiên khoe eo thon

HHTO - Bikini chấm bi được dự đoán là xu hướng nổi bật nhất mùa Hè năm nay. Tóc Tiên, Phương Ly đều có tạo hình "vạn người mê" với họa tiết cổ điển này.

Nửa cuối tháng 3, dàn mỹ nhân Việt nhanh chóng khởi động cuộc đua thời trang biển đầy sôi động. Theo nhận định từ tạp chí VOGUE Úc, một trong những xu hướng nổi bật của đồ bơi năm nay là sự "hồi sinh" mạnh mẽ của họa tiết chấm bi. Trào lưu này mang cảm hứng hoài cổ nhưng được làm mới lối phối màu phá cách, biến tấu linh hoạt.

Tóc Tiên gây ấn tượng mạnh khi hưởng ứng trào lưu hot nhất mùa Hè năm 2026. "Chị Đẹp" phối áo bơi đỏ chấm bi cùng quần tam giác đen. Lối trang điểm tông hồng tự nhiên cùng tóc mái kiểu Pháp giúp tổng thể tạo hình mang vẻ đẹp lãng mạn.

Không còn gắn liền với hình tượng "vợ quốc dân" ngọt ngào, Phương Ly chuyển hướng theo đuổi phong cách khỏe khoắn, da nâu rám nắng hậu gameshow Em Xinh "Say Hi". Nữ ca sĩ chăm cập nhật những khoảnh khắc diện đồ bơi trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Phương Ly được nhận định là mỹ nhân Việt dẫn đầu đường đua mặc đẹp dịp Hè 2026. Cư dân mạng khen ngợi phong cách mang đậm tinh thần Âu Mỹ của sao nữ trong thời gian gần đây. "Em Xinh" ưu ái các thiết kế quần bơi tối màu cạp trễ, kéo hông cao nhằm hack tỉ lệ cơ thể. Cô thường diện cùng áo bơi gam màu trầm, tạo điểm nhấn ở phụ kiện vỏ sò, ngọc trai hay kính râm.

Thiều Bảo Trâm hút gần 100K lượt tương tác với loạt ảnh đi biển mới nhất. Bộ bikini màu xanh pastel dịu mắt giúp "Chị Đẹp" khoe cơ bụng săn chắc.

Văn Mai Hương có chuyến nghỉ dưỡng tại Hội An sau khi dự án điện ảnh Thỏ Ơi đạt thành công "trăm tỷ". Nữ phụ phim Tết của đạo diễn Trấn Thành trẻ trung trong bộ đồ bơi tông đỏ hồng nổi bật. Kiểu phối họa tiết trơn với kẻ sọc lạ mắt cũng được dự đoán là xu hướng thịnh hành của mùa Hè năm nay.

CiiN - TikToker hơn 16 triệu followers đăng loạt ảnh đi biển nhân ngày Valentine trắng. Bạn gái tin đồn của rapper OgeNus chọn thiết kế hai mảnh trắng đen tối giản, khoác áo choàng hờ hững. Cô phối kính mát, búi tóc rối hoàn thiện vẻ ngoài thời thượng.