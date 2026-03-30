Hoa hậu Ý Nhi khoe bạn trai sau đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025

HHTO - Trong đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025, ngay sau màn final walk kết thúc nhiệm kỳ, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã đăng clip khoe bạn trai với dòng caption ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Đoạn clip của nàng hậu nhận tương tác khủng trên trang cá nhân.

Bạn trai Anh Kiệt của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi luôn là người xuất hiện thầm lặng bên cạnh nàng hậu, không bao giờ lên tiếng trước truyền thông. Thời gian Hoa hậu Ý Nhi mới đăng quang và gặp sóng gió, bạn trai Ý Nhi luôn có mặt trong rất nhiều hoạt động của cô.

Tuy vậy, trong một khoảng thời gian dài, bạn trai Anh Kiệt vắng bóng trong các hoạt động của cô, kể cả khi nàng hậu lên đường dự thi Miss World 2025, bạn trai cũng không có mặt để tiễn cô tại sân bay như thường thấy. Khi Ý Nhi trở về với thành tích Top 40 chung cuộc, bạn trai cũng không có mặt để đón cô. Khán giả đồn đoán nàng hậu đã chia tay bạn trai.

Trước nhiều luồng thông tin đồn đoán, Hoa hậu Ý Nhi đã từng phải chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, cô khẳng định: “… Chuyện tình cảm của Nhi và Kiệt vẫn bình thường, cả hai đều động viên nhau trên con đường phát triển bản thân. Tuy nhiên, hiện tại Nhi và Kiệt muốn được quý khán giả quan tâm nhiều hơn về phần công việc của Nhi, cả hai xin phép giữ chuyện tình cảm ở một góc riêng tư để công việc và tình cảm đều phát triển thuận lợi…"

Có thể hiểu nàng hậu không muốn khán giả can thiệp quá nhiều vào đời tư của cô khi còn đang đương nhiệm. Mới đây, ngay sau màn final walk kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Ý Nhi đã đăng tải clip bạn trai tặng hoa và nắm chặt tay cô, kèm dòng caption: "Cảm ơn anh".

Video clip của nàng hậu nhận được lượng tương tác khủng, rất nhiều khán giả đã vào thể hiện sự vui mừng và chúc phúc cho cặp đôi, hầu hết netizen đều ngưỡng mộ tình cảm của Hoa hậu Ý Nhi và bạn trai, cho dù trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn luôn bên nhau.