Hoa Học Trò 1474: Bạn đã sẵn sàng "Ngọ" nguậy trong năm mới Bính Ngọ 2026?

Nhà sáng tạo nội dung triệu view bật mí cách học IELTS đúng điệu
Nếu đang xem IELTS là một “thế lực đáng sợ” với những chồng tài liệu dày cộp hay những giờ ôn luyện căng như dây đàn thì đã đến lúc F5 lại tư duy rồi nha! Từ việc lướt TikTok học từ vựng bắt trend đến việc luyện nói “vuýp” như đang nghe podcast, 3 tọa độ dưới đây sẽ giúp bồ nhận ra hành trình chinh phục band điểm cao cũng có thể thú vị hệt như đang trải nghiệm một sở thích mới.
UPRIZE sẽ "nở rộ" ra sao trên đường đua V-Biz?
Sau hơn 9 tháng “ươm mầm”, đội hình ra mắt chính thức của Tân Binh Toàn Năng đã “thành hình” - nhóm nhạc UPRIZE với 7 thành viên: Bex, PN, LAVM, O.D, WONBI, DYLAN và LEON. Với tinh thần “Rise up” (vươn lên) mạnh mẽ để chạm tới “Prize” (vinh quang) cùng sự quản lý sát sao của công ty SYE, các chàng trai đã sẵn sàng cho một lộ trình bứt phá dài hơi.
"Điểm mặt gọi tên" 10 teen nổi bật năm 2025
Với những gương mặt trẻ dám nghĩ, dám làm, và không ngại khác biệt, năm 2025 cho thấy Gen Z toàn cầu đang chủ động tạo nên ảnh hưởng tích cực theo cách rất riêng của mình. Cùng nhà Hoa gặp gỡ 10 dự án trẻ truyền cảm hứng từ khắp nơi trên thế giới trong năm vừa qua nhé!
Sẵn sàng chưa, Bùi Công Nam?
Sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bùi Công Nam bước vào 2025 với câu hỏi lớn: “Chủ tiệm nui sẽ ra sao khi đứng một mình?”. Không tuyên ngôn ồn ào, anh trả lời bằng hành động. Từ những màn “quăng miếng” trên mạng đến sự nghiêm túc trên sân khấu, cùng nhìn lại cách Bùi Công Nam đã âm thầm hoàn thiện “hồ sơ năng lực” trong một năm nhiều dấu ấn.
Số báo Hoa Học Trò 1474 dự kiến phát hành từ ngày 2/2/2026 tại các sạp báo và nhà sách toàn quốc với giá 20.000 đồng. Đặt trước và tìm mua tại hệ thống các nhà sách FAHASA, Phương Nam, trang thương mại điện tử Tiki, Shopee…
Lưu ý: Tại một số địa điểm, báo sẽ có trễ hơn từ 2 - 3 ngày tùy thuộc thời gian vận chuyển nên nếu không mua được báo, bạn hãy inbox cho fanpage Hoa Hoc Tro Magazine nhé!