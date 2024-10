Hóa ra Venom: The Last Dance chỉ là khởi đầu cho ác thần bá đạo Knull

HHT - Vẫn biết rằng Knull là ác thần siêu hung ác sẽ khiến Venom tổn thất nặng nề trong phần phim cuối cùng, nhưng hóa ra Knull còn nguy hiểm hơn thế nữa.

Sau hai phần đầu tiên vô cùng ăn khách, hành trình của Eddie Brock và Venom dần đi đến hồi kết trong Venom: The Last Dance (Venom: Kèo Cuối). Nhiều fan đồn đoán rằng ác nhân đủ sức “chia lìa” bộ đôi này chỉ có thể là Knull - kẻ khai sinh ra toàn bộ chủng loài Symbiotes.

Trong nguyên tác truyện tranh Marvel, Knull là vị thần nguyên thủy sống trong khoảng không vô tận trước cả khi các Celestials tạo nên vũ trụ Marvel. Phẫn nộ vì vương quốc bóng đêm của mình bị tàn phá, gã đã tạo ra thanh gươm Necro Sword và chặt đứt đầu một Celestials. Vì thế, Knull cùng chiếc đầu bị tống giam vào The Void.

Tên ác thần đã dùng chiếc đầu Celestials khổng lồ để tạo nên chủng tộc Klyntar, hay còn gọi là Symbiote. Quá trình này khiến chúng có nỗi sợ nguyên thủy với lửa và âm thanh tần số cao. Chiếc đầu Celestials khổng lồ sau này trở thành Knowhere và thanh gươm Necrosword đều từng xuất hiện trong MCU (vũ trụ điện ảnh Marvel) với ba phần của Guardians of the Galaxy và Thor: Love and Thunder.

Với sức mạnh bá đạo như vậy, Knull giống như một phiên bản nâng cấp của Thanos trong MCU, khó lòng chỉ xuất hiện một lần rồi xong.Chẳng thế mà đạo diễn Kelly Marcel đã khẳng định Knull quá mạnh mẽ để chỉ xuất hiện ở một tác phẩm. Venom: The Last Dance mới chỉ chạm đến phần đầu câu chuyện của hắn ta mà thôi.

Trong phần phim cuối cùng, Eddie và Venom buộc phải trốn chạy khỏi San Francisco bởi sự truy đuổi của chính phủ. Song, họ còn phát hiện ra sự thật rằng các Symbiote đang trốn chạy đến Trái Đất để thoát khỏi sự truy đuổi của ác thần Knull. Vị ác thần là kẻ đứng sau những hiểm họa thử thách giới hạn mối quan hệ cộng sinh giữa Eddie và Venom. Còn sau đó, Knull có thể gây thêm những tai họa nào nữa còn tùy thuộc doanh thu phòng vé của Venom: The Last Dance.