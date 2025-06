Hoa Thơm Kiêu Hãnh: Bộ anime được ví như "Romeo và Juliet" bản học đường

HHT - Được chuyển thể từ manga đình đám của tác giả Saka Mikami, phim kể về mối tình đầu ngọt ngào nhưng đầy thử thách giữa hai học sinh đến từ hai ngôi trường đối nghịch, khiến nhiều nhà phê bình liên tưởng đến Romeo và Juliet thời hiện đại.

Chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Saka Mikami, The Fragrant Flower Blooms with Dignity (tựa Việt: Hoa Thơm Kiêu Hãnh) xoay quanh Rintaro Tsumugi, một nam sinh trường Chidori - ngôi trường dành cho những học sinh nam có thành tích học tập kém, và Kaoruko Waguri - nữ sinh xuất thân từ gia đình danh giá của trường Kikyo.

Hai người tình cờ gặp nhau tại tiệm bánh của gia đình Rintaro, nơi Kaoruko trở thành người đầu tiên nhìn thấy vẻ ấm áp ẩn sau vẻ ngoài "bad boy" của cậu chàng. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ sớm gặp thử thách khi Rintaro phát hiện ra Kaoruko là học sinh trường Kikyo, ngôi trường vốn xem thường và coi Chidori như kẻ thù. Từ đây, hai người phải đối mặt với định kiến xã hội, áp lực từ bạn bè và gia đình để bảo vệ mối tình mới chớm nở.

Sở dĩ Hoa Thơm Kiêu Hãnh được ví như phiên bản "Romeo và Juliet" thời hiện đại bởi tác phẩm khiến người xem liên tưởng đến những xung đột kinh điển của vở kịch bất hủ Shakespeare dưới góc nhìn học đường đương đại, song ít bi kịch hơn. Nếu như Romeo và Juliet phải đối mặt với hận thù gia tộc, thì Rintaro và Kaoruko lại chịu sự ngăn cách bởi định kiến xã hội - một bên là "học sinh cá biệt" trường Chidori, một bên là "tiểu thư danh giá" trường Kikyo.

Anime News Network viết: "Câu chuyện khai thác mối tình giữa hai thế giới đối lập, nhưng thay vì hận thù gia tộc, rào cản ở đây là sự phân biệt địa vị xã hội." Trong khi đó, Scorpio Books nhận định: "Dù lấy cảm hứng từ cốt truyện kinh điển, tác phẩm vẫn giữ được sự tươi mới nhờ cách xây dựng nhân vật chân thực và kịch bản tinh tế."

Bên cạnh cốt truyện, phim còn gây chú ý với phần âm nhạc khi có ca khúc mở đầu Manazashi wa Hikari do Tatsuya Kitani (ca sĩ thể hiện nhạc phim Bleach và Jujutsu Kaisen) trình bày. "Rintaro và Kaoruko giống như ánh nắng xuyên qua những đám mây dày, mang đến hơi ấm cho nhau. Tôi muốn gửi gắm cảm xúc chân thành nhất vào bài hát này", nam ca sĩ chia sẻ.

"Where Our Blue Is" - bài hát opening mùa hai "Chú Thuật Hồi Chiến" do Tatsuya Kitani trình bày.

Kể từ khi ra mắt trên ứng dụng và website Magazine Pocket của Kodansha vào năm 2021, manga The Fragrant Flower Blooms with Dignity đã có hơn 3,3 triệu bản lưu hành, bao gồm cả bản in và điện tử, tính đến tháng 9/2024. Ngày 10/2/2024, Nhà xuất bản Trẻ đã công bố bản quyền và dự kiến phát hành bộ truyện tại thị trường Việt Nam vào hè năm nay.

Anime The Fragrant Flower Blooms with Dignity sẽ phát hành trực tuyến trên nền tảng Netflix từ ngày 13/7/2025.

