Hoài Thủy Trúc Đình: Nhan sắc diễn viên "gánh gãy lưng" kỹ xảo tệ, khởi đầu tạm ổn

HHT - Trong tập 3 "Cung Điện Ma Ám" (The Haunted Palace), Bát Xích Quỷ lộ diện. Yeo Ri không hiểu vì sao nó chọn nhập vào người Thế tử mà không phải Bệ hạ thì cuối tập phim, câu trả lời dường như đã rõ.

HHT - Xuất hiện trong tập 2 của "Heavenly Ever After" (Đẹp Hơn Cả Thiên Đường), nữ diễn viên trẻ Choi Hee Jin được nhiều khán giả truy tìm "in tư" nhờ màn hóa thân ấn tượng.