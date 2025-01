Hoàng Dũng bị 10CM "check VAR" ca khúc Phonecert lời Việt

HHT - Ca/ nhạc sĩ Hoàng Dũng vừa hào hứng khoe dòng tin nhắn được nam ca sĩ người Hàn Quốc Kwon Jeong Yeol (10CM) "hỏi thăm" sau 1 tháng kể từ khi cùng song ca bản hit Phonecert phiên bản song ngữ.

Hành trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 3 dừng chân ghi hình tại Hàn Quốc mang đến nhiều màn kết hợp "đỉnh nóc, kịch trần". Các ca khúc do dàn nghệ sĩ Việt kết hợp cùng các nghệ sĩ khách mời Hàn Quốc được khán giả đón nhận nhiệt tình. Đáng chú ý, ngay khi tập 3 lên sóng, phần trình diễn Phonecert phiên bản song ngữ Việt - Hàn được phối từ ca khúc gốc Phonecert do nam ca/ nhạc sĩ người Hàn Quốc Kwon Jeong Yeol (10CM) sáng tác và thể hiện vào năm 2017 nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội.

Hòa quyện cùng giai điệu bắt tai của bản gốc, Hoàng Dũng đã chấp bút viết lời Việt cho phần điệp khúc. Ngay khi vừa ra mắt, đông đảo netizen đánh giá đây là đoạn "đắt giá" nhất của bài, khiến khán giả "nghiện ngay từ lần nghe đầu tiên" và phải bật chế độ replay liên tục nhờ ca từ giàu chất thơ, dễ nghe, dễ thuộc.

Khán giả không tiếc lời khen ngợi cho màn kết hợp của hai nghệ sĩ:

"Hoàng Dũng viết lời hay ghê, kiểu vẫn cảm nhận được sự gần gũi và cái hay là Hoàng Dũng, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần bản gốc của 10CM, cả hai hát live quá đỉnh".

"Lời tiếng Việt anh Dũng viết nghe nó thơ gì đâu á, lời Hàn thì có nét tinh nghịch, còn lời bên mình nghe nó simp".

Màn kết hợp của Hoàng Dũng và 10CM nhanh chóng leo lên Top Trending YouTube, đạt hơn 5,7 triệu lượt xem và phủ sóng khắp nền tảng TikTok. Sau một tháng ra mắt, mới đây, chủ nhân của bản hit Phonecert đã nhận được tín hiệu về tốc độ viral đáng kinh ngạc của ca khúc và bất ngờ nhắn tin "check VAR" với Hoàng Dũng.

10CM hóm hỉnh nhắn gửi: "Hoang Dung! I just found your message. I'm so sorry for replying so late. The Phonecert we sang together became a challenge on TikTok in Vietnam?" (Tạm dịch: "Hoàng Dũng! Tôi vừa tìm thấy tin nhắn của bạn, tôi rất xin lỗi vì đã phản hồi trễ. Ca khúc Phonecert mà chúng ta cùng hát đã trở thành một thử thách trên TikTok ở Việt Nam?").

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả hào hứng "mách nước" cho Hoàng Dũng: "Tiện thể xin ảnh bản quyền cover luôn đi anh!".

Trước đó, khi nhận được nhiều ý kiến đề xuất xin bản quyền và phát hành bản đầy đủ lời Việt của ca khúc, Hoàng Dũng đã thẳng thắn từ chối: "Anh rất thích, thi thoảng giao lưu với các bạn anh vẫn hát chay cho vui vui. Nhưng mà anh phải xin lỗi mọi người vì anh sẽ không làm thế đâu. Bản chất thì bài Phonecert vẫn là của anh 10CM và anh sẽ không khai thác nó như bài của mình."