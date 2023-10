Hoàng Phương không có tên trong Top 6 mặc áo dài đẹp nhất Miss Grand International 2023

HHT - Hoa hậu Lê Hoàng Phương hiện không nằm trong 2 thí sinh có lượt like cao nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của phần thi Best in Áo dài, mặc dù lượng like của cô vượt xa 2 thí sinh được công bố. Lý do là gì?

BTC Miss Grand International 2023 mới đưa ra thông báo, tính đến 1 giờ chiều ngày 7/10, Hoa hậu Lê Hoàng Phương hiện không nằm trong Top 6 người đẹp dẫn đầu của giải thưởng Best in Áo dài (Người đẹp mặc áo dài đẹp nhất). Top 6 thí sinh này được lựa chọn theo châu lục như sau: 1. Châu Á - Thái Bình Dương Hai người đẹp đang dẫn đầu là: Miss Grand Myanmar - Hoa hậu Hòa bình Myanmar. Miss Grand Thailand - Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Tiếp theo là các đại diện đến từ Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam. 2. Châu Mỹ - Mỹ La tinh Hai người đẹp đang dẫn đầu là: Miss Grand Colombia - Hoa hậu Hòa bình Colombia. Miss Grand Peru - Hoa hậu Hòa bình Peru. Tiếp theo là các đại diện đến từ Paraquay, Venezuela và Chile. 3. Châu Âu - châu Phi Hai người đẹp đang dẫn đầu là: Miss Grand Czech Republic - Hoa hậu Hòa bình Cộng hòa Czech. Miss Grand Nigeria - Hoa hậu Hòa bình Nigeria. Tiếp theo là các đại diện đến từ Ai Len, Tây Ban Nha và Angola. Việc bình chọn cho Best Áo dài (Người đẹp mặc Áo dài đẹp nhất) chỉ có hiệu lực tại tài khoản Instagram của Miss Grand International. Lưu ý: Lượng vote chỉ được tính với những người follow tài khoản này. Có thể dễ dàng nhận thấy số lượng người like ảnh của Hoa hậu Lê Hoàng Phương rất lớn, thậm chí gấp nhiều lần số lượt like của các đại diện châu Á - Thái Bình Dương hiện đang dẫn đầu nhưng vì phần lớn số lượt like đều đến từ những người không follow tài khoản Miss Grand International, nên không được tính vào kết quả chung cuộc. Thời gian bình chọn cho giải thưởng này sẽ kết thúc lúc 5 giờ chiều ngày 8/10. Sáu người đẹp chiến thắng sẽ có cơ hội giới thiệu về bản thân và tham gia buổi nói chuyện trực tiếp với ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI về chủ đề chinh phục vương miện. Miss Grand International 2023: Hoa hậu Lê Hoàng Phương thể hiện ra sao trong màn hô tên? Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện thiết kế cắt xẻ táo bạo ở Miss Grand International 2023 Thí sinh chiến thắng cuộc thi online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 là ai? JEANIE - Ảnh: BTC