Hoàng tử Harry bình luận gì mà khiến người Mỹ giận dữ bảo: “Hãy rời khỏi nước Mỹ ngay”?

HHT - Không chỉ làm cho công chúng ở Anh tức giận, Hoàng tử Harry dường như còn làm mất lòng cả người Mỹ, mặc dù vợ chồng con cái anh đang sống ở đất nước này. Nhiều cư dân mạng ở Mỹ đã kêu gọi “tẩy chay” Harry và bảo anh: “Hãy đi ngay khỏi nước Mỹ”. Harry đã nói gì mà đến nông nỗi này?

Kể từ khi rời bỏ Hoàng gia và sau đó “kể xấu” gia đình, Harry đã bị công chúng ở Anh “ngoảnh mặt làm ngơ”. Tuy nhiên, vợ chồng anh vẫn nhận được sự ủng hộ của nhiều ngôi sao Hollywood và nhiều người Mỹ với những lý do như can đảm nói ra sự thật, dám rời bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý (mặc dù sau đó vẫn sống rất giàu sang)…

Nhưng giờ thì Harry có vẻ là bằng chứng sống cho câu “cái miệng làm hại cái thân”. Trong cuộc phỏng vấn mới, ban đầu, mọi người chủ yếu chỉ tập trung vào những lời phê phán Hoàng gia Anh. Thế rồi bây giờ người ta mới nhận ra rằng anh “nói xấu” luôn cả chuyện liên quan đến nước Mỹ.

Theo đó, Harry tỏ ra khá sốc trước việc anh nhận được nhiều sự chú ý (vợ chồng anh chọn sống ở khu xa xỉ toàn nhà của các sao, không bị chú ý mới là lạ), rồi than phiền rằng truyền thông ở Mỹ rất “điên cuồng” (vợ chồng anh từng bảo không chịu nổi truyền thông ở Anh, thế rồi sang Mỹ thì có vẻ cũng không chịu nổi nốt).

Harry nói: “Tôi có rất nhiều điều muốn nói về Tu chính án Thứ nhất vì tôi cũng hiểu nó ở mức độ nào đó, nhưng nó rất điên loạn. Tôi không muốn bắt đầu nói rõ về Tu chính án Thứ nhất vì đó là chủ đề lớn và tôi không hiểu hết do tôi mới ở đây được một thời gian ngắn. Nhưng bạn có thể tìm được kẽ hở trong bất kỳ điều gì…”.

Thực tế, Tu chính án Thứ nhất của Mỹ là để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí… Có lẽ Harry muốn nói rằng vì báo chí tự do như vậy nên mới… xâm phạm tự do của vợ chồng anh.

Những lời bình luận của Harry khiến nhiều người Mỹ thấy rất khó nuốt trôi. Họ giận dữ viết những bình luận như:

“Nếu anh ta thấy có vấn đề thì anh ta có thể quay lại nước Anh”.

“Tôi đã từng nghĩ Harry là một anh chàng cũng khá. Nhưng giờ thì tôi thấy anh ta mới là điên loạn”.

“Anh hãy “biến” khỏi nước Mỹ đi (Get the hell out of America)”.

Nigel Farage, một nhà bình luận chính trị ở Anh, thì nói: “Việc Hoàng tử Harry lên án Tu chính án Thứ nhất của Mỹ cho thấy anh ấy rất ngớ ngẩn. Sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ không được chào đón ở cả hai bên bờ đại dương (tức là cả ở Anh và Mỹ)”.

Quả thật là Harry đang hành động rất khó hiểu khi chọc giận cả nước Anh lẫn nước Mỹ. Chẳng lẽ anh muốn trở thành người “không chốn dung thân”?

