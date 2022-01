Hoàng tử Harry có động thái khiến Nữ hoàng cũng bất ngờ, nói muốn đưa 2 con về nước Anh

HHT - Hoàng tử Harry - người đã cùng vợ con rời khỏi Hoàng gia Anh - bất ngờ lại có một hành động gây tranh cãi, đồng thời nói rằng anh muốn đưa các con về thăm nước Anh. Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Nữ hoàng Anh vừa có một quyết định khó khăn đối với một thành viên trong gia đình.

Trong khi những tin tức xoay quanh việc Nữ hoàng Anh quyết định thu hồi các chức danh quân đội và các vai trò bảo trợ Hoàng gia của Vương tử Andrew còn chưa lắng xuống, thì lại có một sự việc nữa có thể khiến Hoàng gia Anh phải chú ý.

Các tờ báo lớn như Sky News, The Independent, Mail on Sunday... đồng loạt đăng tin, Hoàng tử Harry đang có những hành động pháp lý để phản đối việc nước Anh không cung cấp lực lượng an ninh bảo vệ cho mình.

Những luật sư đại diện cho Harry, người đã dừng các công việc cho Hoàng gia từ 2 năm trước, đã viết thư gửi đến Bộ Nội vụ của Anh, nói rằng họ sẽ đề nghị Tòa án xem xét nếu gia đình xứ Sussex không có lực lượng an ninh để bảo vệ trong khi họ ở Anh.

Theo Sky News, một đại diện pháp lý của Harry nói, Harry muốn đưa 2 con về thăm nước Anh, nhưng lại sợ rằng sẽ “không thể về nhà mình” vì nguy hiểm. Mà Harry cho rằng những vệ sĩ riêng của anh ở Mỹ lại không được tiếp cận những thông tin mật ở Anh, dù đó là những thông tin cần thiết để giữ cho vợ con anh được an toàn (khi ở Anh).

Nếu vụ việc này không được giải quyết, nó có thể dẫn tới một cuộc chiến pháp lý giữa các Bộ trưởng ở Anh với Hoàng tử Harry.

Theo tờ Mail Online, Nữ hoàng đã biết về hành động của cháu trai mình. Đây cũng được cho là lần đầu tiên một thành viên của Hoàng gia Anh có hành động pháp lý kiểu thế này.

Các luật sư của Harry được cho là đã gửi thư tới Bộ Nội vụ từ một vài tháng trước, tuy nhiên, đến tối muộn hôm qua (giờ Anh), thông tin này mới bắt đầu xuất hiện trên báo chí. Ngay sau đó, luật sư của Harry đã đưa ra thêm một tuyên bố nữa để bảo vệ quyết định của thân chủ.

Một số nguồn tin của truyền thông ở Anh cho biết, khi Harry quay về để dự tang lễ Hoàng thân Philip (tháng 4/2021) thì anh có được cảnh sát bảo vệ. Nhưng khi Harry về Anh vào tháng 7 để dự lễ khánh thành tượng Công nương Diana, thì không có lực lượng cảnh sát bảo vệ nữa mà anh chỉ có các vệ sĩ do anh tự bỏ tiền ra thuê. Điều này khiến Harry cảm thấy không hợp lý.

Truyền thông Anh cho rằng, quyết định của Harry về việc để luật sư có hành động pháp lý chống lại nước Anh như vậy có thể càng tạo thêm căng thẳng với gia đình.

Về việc này, một phát ngôn viên của Chính phủ Anh vừa nói: “Hệ thống an ninh bảo vệ của Chính phủ Anh là rất nghiêm ngặt và tương xứng. Chính sách của chúng tôi từ lâu đã là không cung cấp thông tin cụ thể về những sự sắp xếp đó… Cũng sẽ là không thích hợp nếu bình luận về chi tiết của bất kỳ thủ tục pháp lý nào”.

Hiện Hoàng tử Harry cũng chưa trả lời các câu hỏi của các tờ báo ở Anh.

Thục Hân