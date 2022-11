Hoạt động thú vị của tháng 11: Cùng Gen Z hiểu hơn về chính mình qua góc nhìn người lạ

HHT - Hãy cùng Hoa Học Trò dạo quanh một vài sự kiện hay ho giúp giới trẻ giải đáp thắc mắc về chính mình trong tháng 11 này nhé!

Trở thành “The Greatest” với Trại Đông Youth For Impact 2022

Trại Đông Youth For Impact là sự kiện được tổ chức thường niên bởi dự án Youth For Impact, một dự án của AIESEC tại Việt Nam. Với mong muốn khơi dậy sự tự tin, hỗ trợ trong việc định hướng bản thân của giới trẻ, Trại Đông Youth For Impact 2022 dành cho các bạn học sinh cấp Ba tại TP.HCM đã quay trở lại với chủ đề Stage to The Greatest, diễn ra xuyên suốt từ ngày 12/11/2022 đến ngày 20/11/2022.

Diễn ra trong vòng năm ngày, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động vô cùng ý nghĩa. Như là Amazing Race: Tham gia vào “cuộc đua kỳ thú” được diễn ra ngoài trời cùng các thử thách đồng đội liên quan đến văn hóa Sài Gòn; Global Day: Gặp gỡ và giao lưu văn hóa với các bạn trẻ đến từ nước ngoài; Social Day: Tham gia hoạt động tình nguyện, phát triển kỹ năng mềm tại Làng trẻ em SOS...

Tham gia Trại Đông, Gen Z không chỉ được rèn luyện các kỹ năng mềm như hoạt động nhóm, thuyết trình, giao tiếp, cải thiện sự tự tin, tạo ảnh hưởng tích cực lên xã hội mà còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ, giao lưu với bạn bè trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sau thời gian đồng hành cùng Trại Đông, các Trại Viên còn có cơ hội nhận được giấy chứng nhận đến từ AIESEC - tổ chức quốc tế với mục tiêu giúp phát triển khả năng lãnh đạo của người trẻ.

Cùng Questioning nhìn thấu chính mình qua đọc vị cùng người lạ

Questioning là sự kiện thuộc Questioning Vietnam và Vibeji. Sự kiện cùng phiên bản Việt ngữ đã quay trở lại vào tháng 11 này, hứa hẹn là một trải nghiệm độc đáo dành cho những ai đang muốn tìm hiểu về chính mình.

Người tham gia sẽ được trải nghiệm cùng một người hoàn toàn xa lạ. Hai người sẽ ngồi xuống cùng nhau, hoàn thành bảng câu hỏi về đối phương với quy luật: Không được phép nói chuyện. Sau vài phút, cả hai sẽ trao đổi bảng câu hỏi đã được trả lời hoàn chỉnh cho đối phương, và người tham gia sẽ biết những thiên kiến, đánh giá, ấn tượng... của người khác về mình khi chưa có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với nhau.

Tham gia sự kiện, người tham gia sẽ có cơ hội nhìn thấy chính mình thông qua lăng kính của người khác. Góc nhìn của người khác về chính mình có thể chưa đúng, nhưng cũng có thể cho chính chúng ta thấy một mặt nào đó mà chúng ta không nhận ra. Chính nhờ những góc nhìn đó, chúng ta có thể biết thêm những khía cạnh nào tốt, chưa tốt của bản thân, để phấn đấu hoặc thay đổi.

Với lần quay trở lại này, Questioning sẽ là một phiên bản mới và hoàn thiện hơn, đi sâu vào nhận thức, tâm lý và trắc ẩn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về chính mình cũng như những người bạn đồng hành.