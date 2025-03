Hoạt động treo cờ phướn tiếp sức dàn Anh Trai "Say Hi" bất ngờ vướng "kiếp nạn"

HHT - Phạm Anh Duy khiến fan "cười bể bụng" với câu chuyện để hộ chiếu bị mốc. Trong khi đó, Anh Tú Voi bất cẩn làm mất passport ngay trước ngày Concert Anh Trai "Say Hi" D-5.

HHT - Trước thềm concert Anh Trai "Say Hi" D-5, dự án gấp 1 triệu hạc giấy được đông đảo khán giả hưởng ứng nhiệt tình, dàn "anh trai" như Đức Phúc, ERIK, Quang Hùng MasterD... cũng đổ bộ check-in, phụ giúp fan một tay.

HHT - Quyết tâm giật giải The Best Outfit Rehearsal, dàn Anh Trai "Say Hi" diện loạt outfit “độc lạ”, khiến fan ngỡ ngàng vì độ chịu chơi và tinh thần “gì cũng dám làm”!