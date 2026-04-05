Đề thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM khiến thí sinh “căng não” đến phút cuối

HHTO - Sáng nay 5/4/2026, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước tham dự Kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 đợt 1 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là số lượng thí sinh cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi, cho thấy sức hút ngày càng lớn của kỳ thi này.

Sáng 5/4, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 tại 15 tỉnh, thành phố với quy mô lớn kỷ lục. Tổng cộng có 133.489 thí sinh tham gia dự thi - con số cao nhất kể từ khi kỳ thi này được triển khai. Kỳ thi được bố trí tại 57 cụm thi với 119 điểm thi. Trong đó, riêng TP.HCM (sau sáp nhập) có tới 50 điểm thi - nhiều nhất trong các địa phương tổ chức thi đợt này.

Theo ghi nhận, nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay có độ khó cao, đòi hỏi khả năng tư duy và phân tích tốt.

Thí sinh Nguyễn Ngọc Bảo Uyên (Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Lâm Đồng), dự thi tại điểm thi Trường Đại học Quốc tế, cho biết đề thi khá khó nhưng vẫn có thể hoàn thành gần như toàn bộ bài làm. Theo Uyên, hai phần làm tốt nhất là Toán và Logic - Phân tích số liệu, dù đây cũng là những nội dung cần nhiều thời gian suy nghĩ nhất.

Nguyễn Nhựt Khánh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Vĩnh Cửu (Đồng Nai), chia sẻ việc tham gia kỳ thi là cơ hội bổ sung bên cạnh việc sử dụng thi tốt nghiệp THPT, giúp mở rộng lựa chọn xét tuyển và định hướng nghề nghiệp. Thí sinh này đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Ngôn ngữ Anh.

Khánh cho biết cậu bạn cảm thấy thoải mái, hào hứng trong suốt quá trình dự thi nhờ đã có sự chuẩn bị từ trước. Đây cũng là lần đầu tiên cô bạn trải nghiệm môi trường đại học tại TP.HCM mang lại nhiều cảm xúc mới mẻ trong ngày thi.

Theo kế hoạch, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành chấm thi từ ngày 6/4 đến 16/4. Kết quả đợt 1 dự kiến được công bố vào ngày 17/4 thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh. Từ năm nay, đơn vị này sẽ không gửi giấy báo điểm qua đường bưu điện. Thí sinh cần chủ động truy cập cổng thông tin của kỳ thi để tra cứu và in kết quả.

Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếp tục được nhiều cơ sở giáo dục đại học lựa chọn làm phương thức tuyển sinh. Theo thống kê, có 102 trường đại học và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, cách thức sử dụng điểm thi sẽ phụ thuộc vào đề án tuyển sinh riêng của từng trường.

Đáng chú ý, 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường ĐH Khoa học Sức khỏe và Trường ĐH An Giang sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp, với chỉ tiêu tối đa lên tới 95%.