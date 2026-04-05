Nam sinh chuyên Sơn La giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26 với điểm số ấn tượng

HHTO - Với phong độ ổn định và màn thể hiện xuất sắc qua từng phần thi, Nguyễn Ngọc Sáng (trường THPT chuyên Sơn La) đã tạo ra cách biệt điểm số lớn với các đối thủ còn lại, trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần với 270 điểm.

Cuộc thi Tuần 2 - Tháng 3 - Quý 2 chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của 4 nam sinh: Nguyễn Bá Tài Anh (trường THPT Hoài Đức A - Hà Nội), Phan Hoàng Trung (trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh - Lâm Đồng), Nguyễn Ngọc Sáng (trường THPT chuyên Sơn La), Đặng Cao Phúc (trường THPT Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An).

Ở phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi nổi ngay từ những phút đầu của chương trình. Sau phần thi khởi động chung và riêng, Ngọc Sáng tạm thời dẫn đầu với 50 điểm, Cao Phúc đứng thứ hai với 30 điểm, cùng số điểm 25 là Tài Anh và Hoàng Trung.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, sau 2 câu hỏi, Ngọc Sáng là thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời từ khóa 8 chữ cái. Đáp án "Lê Quý Đôn" đã giúp cậu bạn giành thêm 60 điểm, nâng tổng số điểm lên 110 điểm. Sau phần thi, Ngọc Sáng củng cố ngôi vị đầu bảng với 110 điểm; điểm số của các thí sinh còn lại không có sự thay đổi.

Trong phần thi Tăng tốc, sau loạt câu hỏi tăng tốc, điểm số của các thí sinh có sự gia tăng đáng kể. Với phong độ ổn định, Ngọc Sáng tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 220 điểm, cách biệt điểm số khá lớn so với các thí sinh còn lại. Cao Phúc có 80 điểm, Tài Anh theo sát với 75 điểm, Hoàng Trung đạt 55 điểm.

Phần thi Về đích, Ngọc Sáng chọn gói ba câu 20 điểm. Trong câu hỏi đầu tiên, Sáng không có câu trả lời đúng, sau đó, nam sinh có thêm 20 điểm ở câu hỏi tiếp theo. Ở câu cuối, cả Sáng và Tài Anh đều không có đáp án đúng. Ngọc Sáng về đích với 240 điểm.

Cao Phúc lựa chọn câu hỏi 20-20-20 điểm. Ở câu hỏi đầu tiên, Phúc mất 20 điểm vào tay Ngọc Sáng. Câu hỏi thứ hai và câu hỏi thứ ba với ngôi sao hy vọng cũng không đem về cho nam sinh thêm điểm. Cao Phúc hoàn thành phần thi với 40 điểm.

Tài Anh chọn ba câu 20-30-20 điểm. Tương tự như Phúc, nam sinh để vụt mất 20 điểm vào tay Ngọc Sáng. Câu hỏi thứ hai và ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cũng không giúp cải thiện điểm số của Tài Anh. Sau phần về đích, nam sinh có 25 điểm.

Hoàng Trung chọn gói câu hỏi ba câu 20 điểm. Câu hỏi đầu tiên, cả Trung và Sáng đều không có đáp án chính xác. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu bạn có 40 điểm ở hai câu hỏi sau. Hoàng Trung về đích với 95 điểm.

Kết quả chung cuộc, với màn thể hiện xuất sắc xuyên suốt các phần thi, Ngọc Sáng (trường THPT chuyên Sơn La) là chủ nhân vòng nguyệt quế cuộc thi Tuần chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với điểm số ấn tượng, 270 điểm. Hoàng Trung (trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh - Lâm Đồng) về nhì với 95 điểm. Về ba là Cao Phúc (trường THPT Nguyễn Xuân Ôn - Nghệ An) đạt 30 điểm. Tài Anh (trường THPT Hoài Đức A - Hà Nội) có 25 điểm.