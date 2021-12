Học trò H’Hen Niê và Lương Thùy Linh catwalk ấn tượng sau khi đạt Quán quân The Next Face

HHT - Bộ đôi Quán quân The Next Face Vietnam mùa đầu tiên Phạm Phan Y Hạ (team Hoa hậu Lương Thuỳ Linh) và Stephen Nguyễn (team Hoa hậu H’Hen Niê) đều là những cái tên mới mẻ nhưng được rất nhiều NTK “chọn mặt gửi vàng” trình diễn tại Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2021.

Bước ra từ chương trình truyền hình thực tế về người mẫu thế hệ 4.0 The Next Face Vietnam 2021 với ngôi vị Quán quân, Stephen Nguyễn (team Hoa hậu H’Hen Niê) và Y Hạ (team Hoa hậu Lương Thuỳ Linh) đã cùng nhau sải bước mở màn cho Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2021.

Đây là một phần thưởng vô cùng xứng đáng cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của 2 người mẫu trong suốt hành trình tại The Next Face Vietnam.

Đến với Vietnam International Fashion Week 2021, Stephen Nguyễn là gương mặt được nhiều NTK yêu thích và trao cơ hội trong nhiều show diễn khác nhau.

Nam người mẫu đã được góp mặt trong BST Chạm của NTK Adrian Anh Tuấn với thiết kế áo dạ vô cùng lịch lãm.

Không làm giới mộ điệu thất vọng, Quán quân The Next Face 2021 Stephen Nguyễn sải bước lôi cuốn trong BST Follow The Chemistry với thiết kế tông hồng bắt mắt. Đồng thời, chàng Quán quân cũng là một trong những gương mặt nổi bật trong BST của NTK Nguyễn Tiến Truyển.

Trong buổi bế mạc, Stephen Nguyễn cùng Hoa hậu H’Hen Niê và các người mẫu danh tiếng trong làng mốt Việt đã truyền tải thành công một bữa tiệc văn hóa, nghệ thuật với BST Việt Nam Rực Rỡ Gấm Hoa của NTK Lê Long Dũng.

Không kém Stephen Nguyễn, đồng Quán quân Y Hạ cũng “bỏ túi” nhiều kinh nghiệm khi là một trong những gương mặt nổi bật được lựa chọn để trình diễn cho nhiều nhà mốt.

Người mẫu thể hiện sự tự tin trong từng bước catwalk khi góp mặt trong BST Chạm của NTK Adrian Anh Tuấn.

Y Hạ trong thiết kế áo dài thuộc BST New Horizon của NTK Hoàng Quyên.

Trong đêm bế mạc, Y Hạ trình diễn thiết kế áo dài tím thướt tha thuộc BST kết màn Việt Nam Rực Rỡ Gấm Hoa của NTK Lê Long Dũng.