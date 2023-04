Học trò Thủy Tiên khoe dáng chuẩn trước Chung kết Miss International Queen Vietnam 2023

HHT - Trước thềm Chung kết Miss International Queen Vietnam 2023, Á hậu Thủy Tiên khoe sắc cùng 3 chiến binh đội Vàng. Thủy Tiên và 3 trò cưng An Nhi, Tường San, Thiên Hân nhận được sự ủng hộ của khán giả sau những phần trình diễn thành công ở đêm Bán kết.

Đội của Á hậu Thủy Tiên đại thắng đêm Bán kết khi có tới 3 thí sinh được bước tiếp vào đêm Chung kết Miss International Queen Vietnam 2023.

Nàng hậu vừa tung bộ ảnh mới đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của 3 cô nàng cá tính, xinh đẹp: Nguyễn Tường San, Nguyễn An Nhi, Nguyễn Thiên Hân.

Với sự bứt phá tại đêm Bán kết Miss International Queen Vietnam 2023, An Nhi được Hoa hậu Hương Giang ưu ái gọi cô là “ngựa ô” của chương trình. Trong bộ ảnh ấn tượng này, An Nhi một lần nữa nhận được sự khen ngợi từ khán giả. Người đẹp Vĩnh Long nổi bật với mái tóc ngắn và gương mặt sắc sảo, An Nhi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Miss International Queen Vietnam 2023.

Tường San là thí sinh nhỏ tuổi nhất của cuộc thi, người đẹp được đông đảo khán giả yêu thích bởi vẻ đẹp sắc sảo và gương mặt khả ái. Tường San không chỉ sở hữu vòng eo 56 cm mà cô còn có đôi chân dài dài 1m15 đẹp ấn tượng.

Thiên Hân bất ngờ vụt sáng với màn trình diễn cuốn hút ở đêm Bán kết. Thành quả của người đẹp là sự công nhận của đông đảo khán giả theo dõi cuộc thi, được đánh giá là một chiến binh tiềm năng có khả năng tiến sâu trong đêm Chung kết. Thiên Hân thậm chí còn được mệnh danh là đại diện tri thức của cộng đồng chuyển giới nữ tại Việt Nam.

Trần Hồ Hà Đan và Nguyễn Huỳnh My là thí sinh bị loại của đội Thủy Tiên, người hâm mộ kỳ vọng Hà Đan và Huỳnh My sẽ nhận được chiếc vé bình chọn từ khán giả, để được trở lại đêm Chung kết để thi đấu cùng 9 thí sinh còn lại. Đêm Chung kết Miss International Queen Vietnam 2023 sẽ được trực tiếp vào ngày 20 giờ 15 ngày 8/4.