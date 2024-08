Hội Anh Trai "vô tri": Negav là "gánh nặng", Dương Domic khiến fan "khờ ngang"

HHT - Team "tiểu học" Negav, Quang Hùng MasterD, Dương Domic đến live stage 3 vẫn "ở lại lớp" với những màn chơi game "vô tri". Nhìn lại hành trình từ đầu chương trình, khán giả chỉ thấy dàn "anh trai" này nghiêm túc khi trình diễn trên sân khấu.

Negav trở thành "gánh nặng" của đồng đội

Trong phần chơi game vừa qua, Negav là một trong những "anh trai" hào hứng nhất khi "trúng tủ" trò chơi sở trường. Nam rapper tự hào về tốc độ "nhảy số" nhanh của bản thân. Tuy nhiên, chỉ một phút sơ sẩy, "Út Khờ" đã tự hại mình, đưa ra từ "chặt" khiến thế cờ thay đổi, nội bộ bắt đầu lục đục. Sự "ngây thơ vô số tội" của Negav khiến cả team nhận kết quả thua đáng tiếc.

Đây không phải lần đầu Negav khiến dàn "anh trai" bất lực. Em út nhà GERNANG hiện là "cây hài" nhưng hay... "rớt miếng", được đông đảo khán giả yêu mến. Qua các tập phát sóng, Negav luôn nằm trong top "anh trai có lượt thảo luận cao" nhờ sự hoạt ngôn, giao lưu lầy lội cùng các anh em.

Quang Hùng MasterD "phản lưới nhà"

Bên cạnh Negav, Quang Hùng MasterD là "chiến thần phá game" tiếp theo. Từ đầu dù có phần không hiểu luật chơi, nhưng Quang Hùng cũng nhanh chóng bắt kịp và phối hợp ăn ý cùng Negav. Tuy nhiên, trước cái "hôn chặt" từ đồng đội, giọng ca Mưa Đá bắt đầu mông lung. Cùng lúc đó, nam ca sĩ "phản lưới nhà" khi vô tình hát ca khúc Thủy Triều sau lời "dụ" của WEAN LE khiến Jsol "kêu trời".

Trong lúc hỗ trợ đội trưởng Dương Domic, Quang Hùng MasterD cũng để lộ biểu cảm bất lực, ngơ ngác. Từ lúc tham gia chương trình, loạt khoảnh khắc "chạy sóng 2G" của giọng ca Dễ Đến Dễ Đi luôn nhận về "bão haha". Bên cạnh đó, cặp đôi bromance Quang Hùng MasterD - Negav hễ sáp lại là "ê hề tiểu phẩm".

Dương Domic "không biết cảm thấy gì"

Đến với Anh Trai "Say Hi", ở những tập đầu, hình ảnh Dương Domic còn khá nhạt nhòa vì bản tính hiền lành, rụt rè hơn so với các Anh Trai còn lại. Tuy nhiên, sau khi gặp đội trưởng Negav, nam ca sĩ bắt đầu "hướng lung tung" với nhiều "tiểu phẩm" khiến khán giả "cười bò". Dương Domic gây bất ngờ khi từ chối "Út Khờ", quyết định ra "đảo hoang" với lý do để chương trình thêm thú vị.

Trong tập mới đây, Dương Domic "sĩ" trước giờ thi đấu: "Dương khá tự tin về con số, tính toán là môn Dương học khá là giỏi". Tuy nhiên, đến lúc đặt bút, đội trưởng lại "khờ ngang", liên tục than thở "chưa hiểu được luật lắm thì game đã bắt đầu rồi, trống rỗng, không hiểu con số thắng này để làm gì". Thậm chí, cho đến lúc thua trắng tay, nam ca sĩ vẫn còn hoang mang.