Hôm nào Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm đợt này, nhiệt độ có thể lên bao nhiêu?

Thục Hân
HHTO - Đợt nắng nóng ở miền Bắc vẫn đang tiếp diễn. Trong đợt này, dự báo hôm nào Hà Nội nắng nóng đỉnh điểm và nhiệt độ cảm nhận có thể đạt đến mức nào?

Mới đang ở thời điểm chuyển mùa nhưng nắng nóng diện rộng đã xảy ra ở miền Bắc, thậm chí một số nơi còn có nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, chiều nay, 8/4, nhiệt độ cảm nhận vẫn lên mức 39 - 41oC, vẫn nóng, vẫn oi.

Mà đây có thể chưa phải là lúc nóng đỉnh điểm của đợt này. Dự báo nắng nóng còn kéo dài ở miền Bắc, có thể đến ít nhất hết tuần này. Sau đó trời có thể dịu bớt, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý rằng dự báo sau 5 - 7 ngày như vậy thì độ chính xác cũng giảm, chưa thể chắc chắn được là mức độ "dịu bớt" đến đâu.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 8/4. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Vậy hôm nào ở Hà Nội sẽ có nắng nóng đỉnh điểm?

Theo các mô hình hiện tại, dự báo trong đợt này, Hà Nội sẽ đạt "đỉnh nóng" vào khoảng ngày 11 - 12/4, nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể lên mức 38 - 39oC (nắng nóng gay gắt hoặc đặc biệt gay gắt). Nhiệt độ cảm nhận vào những hôm đó có thể lên khoảng 43 - 44oC.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở một số khu vực tại miền Bắc vào ngày 12/4, theo mô hình ICON. Ảnh: Ventusky, ICON.

Nắng nóng là một chuyện, việc nóng kéo dài như vậy lại là một vấn đề nữa. Bởi khi phải chịu nóng nhiều ngày mà không có những ngày dịu mát xen giữa, cơ thể sẽ rất dễ mệt mỏi, kiệt sức, khó ngủ, tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch, hô hấp, bị đột quỵ...

Vì vậy, để giảm nguy cơ cơ thể bị kiệt sức vào những ngày nắng nóng cao điểm, ngay từ bây giờ, người dân nên lưu ý uống nước đều đặn suốt ngày, ngay cả khi không thấy khát; nếu có thể thì tránh ra ngoài vào những giờ nóng nhất (11 - 16h) và cố gắng ở trong chỗ có bóng râm; tránh di chuyển nhanh giữa nơi nóng và nơi mát lạnh...

Thục Hân
