Vì sao ảnh chụp Trái Đất năm 2026 "tái nhợt" so với phiên bản hơn 50 năm trước?

HHTO - Bức ảnh chụp Trái Đất vào tháng 4/2026 vừa qua nhợt nhạt, thiếu sống động so với phiên bản năm 1972, khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang.

NASA gần đây công bố loạt ảnh Trái Đất do phi hành đoàn Artemis II chụp từ tàu Orion khi đang trên đường bay tới Mặt Trăng, khiến dư luận toàn cầu xôn xao. Những bức ảnh được ví như phiên bản hiện đại của bức ảnh chụp "viên bi xanh" huyền thoại năm 1972, nhưng lại có màu sắc bị cho là quá nhạt, thiếu sức sống so với bức ảnh chụp cách đây hơn nửa thế kỷ.

Trái Đất chụp từ ngoài vũ trụ từ đoàn Artemis II đầu tháng 4 vừa qua.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, NASA đã đặt cạnh nhau hai bức ảnh, một là Trái Đất do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972, và hai là ảnh mới mang tên "Xin chào, thế giới" do phi hành đoàn Artemis II thực hiện. Cả hai đều hướng cực Nam Trái Đất lên trên, nhưng Trái Đất trong ảnh 2026 trông "xỉn màu", mờ nhạt và thiếu sống động hơn hẳn. Chủ đề này khiến không ít cư dân mạng bàn tán, thậm chí cho rằng quả địa cầu đã thật sự thay đổi, bị những vấn đề như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tác động.

Hai bức ảnh Trái Đất cách nhau hơn 50 năm được mang ra so sánh.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã nhanh chóng đưa ra giải thích khoa học. Theo LADbible cho biết, ảnh mới được chụp ở phía tối của Trái Đất, chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng chứ không phải ánh sáng Mặt Trời trực tiếp như bức năm 1972. Chính vì vậy, dù NASA đã tăng sáng hậu kỳ, hình ảnh vẫn mang tông màu lạnh và ít tương phản hơn.

Thêm vào đó, công nghệ chụp ảnh đã thay đổi hoàn toàn khi Artemis II dùng máy ảnh kỹ thuật số Nikon D5 DSLR kết hợp iPhone, trải qua quá trình hiệu chỉnh màu, loại bỏ nhiễu khiến kết quả cuối cùng trông "thật" hơn nhưng lại mất đi sự rực rỡ đặc trưng.

Còn nửa thế kỷ trước, Apollo 17 sử dụng máy ảnh phim, vốn tự nhiên tăng cường độ tương phản và độ bão hòa màu. Trưởng nhóm tích hợp hình ảnh Orion của NASA - David Melendrez cũng lên tiếng khẳng định sự khác biệt nằm ở công nghệ chứ không phải Trái Đất đã thay đổi.



Chân dung phi hành đoàn Artemis II bay ra vũ trụ chụp ảnh Trái Đất.

Về hành trình Artemis II, đây là sứ mệnh có ý nghĩa lịch sử của chương trình Artemis - bước chuẩn bị quan trọng cho việc đưa con người trở lại Mặt Trăng và hướng tới Sao Hỏa trong tương lai. Tàu Orion mang theo bốn phi hành gia quốc tế gồm chỉ huy Reid Wiseman, phi công Victor Glover, chuyên gia Christina Koch từ NASA và Jeremy Hansen của Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA). Họ đã cất cánh ngày 1/4/2026, bắt đầu chuyến bay kéo dài 10 ngày đầu tiên có phi hành đoàn của chương trình Artemis.

Sứ mệnh chính lần này không chỉ là chụp ảnh Trái Đất từ xa, mà còn là kiểm tra toàn diện công nghệ của tàu Orion trong môi trường vũ trụ sâu, thu thập dữ liệu cho các chuyến bay có người lái dài hạn. Trong suốt hành trình, phi hành đoàn liên tục báo cáo về khung cảnh tuyệt đẹp của Trái Đất khi nhìn từ ngoài vũ trụ, dù việc chụp ảnh gặp nhiều khó khăn do khoảng cách và điều kiện ánh sáng.