Hôm nào miền Bắc mới chấm dứt nắng nóng và Hà Nội giảm nhiệt độ đáng kể?

HHT - Trong những ngày tới, ở miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày nào cũng cao. Đến khi nào thì trời mới dịu đi và nhiệt độ ở Hà Nội mới giảm đáng kể?

Miền Bắc và miền Trung nước ta đang phải chịu đợt nóng kéo dài, có lẽ đây là đợt nắng nóng dài nhất kể từ đầu mùa Hè. Ở miền Bắc có nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, còn ở miền Trung, nhiều nơi có nắng nóng đặc biệt gay gắt (là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ 39oC trở lên).

Trong đợt nắng nóng này, thỉnh thoảng có ngày có mưa rào và dông rải rác ở các tỉnh thành miền Bắc, tập trung vào tối và đêm. Những thời điểm có mưa dông thì trời mát hơn, nhưng sau đó nhiệt độ lại lên cao, nên nhìn chung, cả tuần này ở miền Bắc vẫn oi nóng.

Suốt tuần, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào trưa và chiều đều lên đến 43 - 46oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), nóng ngột ngạt. Cả ngày, gió Đông Nam xen kẽ với gió Tây, đều ở mức nhẹ, gây cảm giác bí bức. Không chỉ vậy, do hiệu ứng đảo nhiệt đô thị nên đến tối, ở Hà Nội vẫn rất nóng bức, 19h mà nhiệt độ ngoài trời vẫn là 39 - 40oC.

Thời tiết oi nóng kéo dài khiến bất kỳ ai cũng dễ mệt mỏi, có nguy cơ sốc nhiệt, người dân nên có cách che chắn nắng nóng, nếu có thể thì tránh ra ngoài lúc nóng cao điểm (trưa và chiều), tránh/ giảm tập thể thao ngoài trời.

Theo dự báo hiện tại, đến khoảng thứ Hai tuần tới (24/6) mới có một đợt gió Bắc nhẹ về miền Bắc, giúp giảm nhiệt độ và có thể gây mưa to. Nhiệt độ ở Hà Nội có thể giảm 5 - 7oC và đợt nắng nóng chấm dứt.