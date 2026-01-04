Hơn 1 phim của Tống Uy Long, Cố Mạn bị tẩy chay vì chứa "đường lưỡi bò" phi pháp

HHTO - Sau "Hãy Để Tôi Tỏa Sáng", "Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ" (do Tống Uy Long, Triệu Kim Mạch) đóng chính cũng đang bị khán giả Việt "tẩy chay" vì nghi vấn chứa bản đồ phi pháp.

Tối 4/1, tập 25 của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ lên sóng. Một cảnh trình chiếu bản đồ trên màn hình lớn có chứa đường 9 đoạn (lưỡi bò). Ngay lập tức, hàng loạt fanpage cập nhật tin tức giải trí Trung Quốc tuyên bố ngừng cập nhật về tác phẩm này.

Fanpage lớn của 2 diễn viên chính Tống Uy Long, Triệu Kim Mạch cũng có động thái tương tự. Khán giả tuyên bố sẽ "tẩy chay" tác phẩm từ thời điểm hiện tại vì chứa thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ không được mua bản quyền phát sóng ở các nền tảng trực tuyến nội địa nên khán giả Việt an tâm. Tuy nhiên, phim được chiếu trên Netflix (nền tảng phát sóng toàn cầu) nên nhiều người xem cho biết họ đã gửi báo cáo/ khiếu nại để yêu cầu gỡ phim hoặc gỡ tập có thông tin sai lệch.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ không phải phim hiện đại Trung Quốc đầu tiên bị khán giả Việt "xóa sổ" vì chứa bản đồ phi pháp. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà - bộ phim từng tạo tiếng vang tại châu Á, nhận được phản hồi tích cực của khán giả Việt khi mới lên sóng nhưng lập tức bị ghẻ lạnh sau khi người xem phát hiện "đường 9 đoạn". Tống Uy Long cũng đóng chính trong tác phẩm này. Lấy Danh Nghĩa Người Nhà cũng là bộ phim đưa tên tuổi anh trở thành ngôi sao hàng đầu.

Về phía Cố Mạn - "mẹ đẻ" của Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ (nguyên tác: Nắng Gắt), một bộ phim khác được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của bà cũng từng bị "tẩy chay" từ sớm vì chứa bản đồ sai lệch - đó là Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh (do Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương đóng chính).