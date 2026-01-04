Ngọc Minh Trà Cốt tập 13, 14, 15: Hé lộ nửa sự thật, thêm một ác nam bỏ mạng

HHTO - Trước mặt mọi người, Vinh Quân Hoàn đã chết. Tang lễ đã cử hành. Tuy nhiên, chưa chắc là "bé Lục" đã mất mạng.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Ngọc Minh Trà Cốt tập 13 liên tục xảy ra những biến cố. Sự xuất hiện của Lang Trúc Sinh khiến Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) lo sợ Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) sẽ bị ám hại nên bí mật cho người theo sát để bảo vệ. Sau khi nhận tin chàng bị kẻ gian kiếm cớ bắt cóc, bị thương, nàng thương xót, nói hết sự thật về thân phận cho Giang Lai biết.

Tuy nhiên, mọi chuyện là kế sách của "Lục trà". Bởi nếu sau buổi gặp mặt Lang Trúc Sinh mà chàng có xây xước nào thì chắc chắn Thiện Bảo sẽ nghi ngờ. Giang Lai có cớ tiếp tục ở lại phủ Vinh, bí mật điều tra án cũ họ Vệ và cả cái chết của Dương Đỉnh Thần.

Vinh Quân Hoàn đi tìm tỉ tỉ và Lương ma ma nên cô bé vô tình đi vào căn phòng tân hôn, phát hiện Dương lang quân chết và cả hung thủ. Vì để bảo vệ em út khỏi án mạng phức tạp, Thiện Bảo cho người đốt đôi giày của cô bé (do để lại dấu giày tại hiện trường).

Nhưng tai ương chưa dứt, lúc Thiện Bảo ra ngoài. Hạ Tinh Minh (Lý Phi) đã chuốc say Bạch Dĩnh Sinh (Trần Nhược Hiên), rồi giả dạng chàng thư sinh đi dìm chết "bé Lục". Kế hoạch có sự tiếp tay của nhị - tam tiểu thư. Họ đe dọa nha hoàn được giao nhiệm vụ chăm sóc cô bé, dẫn Quân Hoàn đến cái bẫy.

Lục Giang Lai thấy Dĩnh Sinh được Hạ Tinh Minh mời rượu đã cảm thấy bất thường. Tuy nhiên, lúc chàng tìm đến thì Bạch lang quân đã bị chuốc say không cách nào dậy nổi. Dĩnh Sinh không có chứng cụ ngoại phạm. Ngũ tiểu thư cũng không thể làm chứng cho chàng.

Hạ Tinh Minh đắc ý đến tìm Vinh Thiện Bảo đe dọa cô. Hắn đoán ra Dương Đỉnh Thần biết được bí mật nào đó nên mới ép cưới được cô, vậy thì hắn cũng nắm thóp Thiện Bảo thông qua vụ "bé Lục" bị giết.

Preview tập 15 lại cho thấy một cú twist khác. Vinh Quân Hoàn còn sống, đang được "mẹ nuôi" Lương ma ma (Dương thị) chải đầu cho. Phân cảnh này giống thật hơn là ảo giác do nhớ thương. Bởi trong tập 13, lúc Lục Giang Lai định đi theo người hầu đưa xác của "bé Lục" đi xử lý thì Thiện Bảo ôm chàng lại, bật khóc.

Trông rất rõ ràng là cô cố ý. Lúc tra hỏi, người hầu cận cũng không khai ra nha hoàn (áo đỏ) mới là người được giao trông chừng tiểu thư lúc cô ra ngoài. Phải chăng tất cả sự việc đã được Thiện Bảo sắp xếp chu toàn để đối phó, hòng dụ kẻ sát hại Dương Đỉnh Thần lộ diện?

Hạ Tinh Minh chính là kẻ đã giết Dương Đỉnh Thần và khả năng cao đã đụng mặt Quân Hoàn nên mới tìm cách tiếp cận nhị tiểu thư để bày kế qua mặt, mượn tay cô ta trợ giúp sát hại cô bé. Trong preview tập 15 Ngọc Minh Trà Cốt, thông qua đoạn hội thoại của Lục Giang Lai với người hầu thân tín, có thể xác nhận Hạ Tinh Minh là kẻ xuống tay. Tuy nhiên, chàng nói rằng trước lúc mất tên ác nam này có nói Dương Đỉnh Thần có biểu hiện như mắc bệnh sắp chết trước khi hắn sát hại.

Như vậy, kẻ sát hại Đỉnh Thần thực sự không phải Tinh Minh. Và kẻ này, có thể chính là người đã lấy đi chuỗi hạt bồ đề, tức là người biết về vụ án Vệ gia - Dương thị. Mắt xích này có giúp Lục Giang Lai tìm thấy manh mối nào hay không?

Preview Ngọc Minh Trà Cốt tập 15. Lục Giang Lai bị Ôn Xán làm khó.

Preview tập 14 Ngọc Minh Trà Cốt (xem từ 0:40)

Trở lại tập 13, Dương thị chính là Lương ma ma. Bà phát hiện mẹ chồng thông dâm nên bị bà ta hành hạ, ép chồng bà dùng vũ lực với bà. Bà chạy trốn, được mẹ của Thiện Bảo cứu giúp và giờ là nương nhờ đại tiểu thư. Tuy nhiên, Dương thị không nhắc đến việc được mẹ nàng giúp giả chết và những sóng gió sau này.

Một vụ án vốn đơn giản có thể kéo dài thành án cổ phức tạp hẳn phải còn uẩn khúc nào khác trong họ Vệ và những người liên đới? Còn rất nhiều phản diện chưa lộ diện và tuyến đấu đá quan trường vẫn chưa được khai thác. Những manh mối từ tập 15 có thể sẽ gợi mở về những rắc rối lớn hơn này.

Ngọc Minh Trà Cốt gồm 36 tập, lịch chiếu thay đổi theo từng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi trên iQIYI hoặc MangoPlus.