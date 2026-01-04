Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Sau Kim Woo Bin - Shin Min Ah, đây là cặp đôi netizen mong sớm lên xe hoa nhất

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nếu có cuộc bình chọn cặp đôi K-Biz mà khán giả muốn thấy họ làm đám cưới nhất, chắc chắn Jung Kyung Ho và Sooyoung sẽ được gọi tên.

Sau khi Kim Woo Bin - Shin Min Ah tổ chức hôn lễ ngọt ngào sau gần 10 năm hẹn hò, khán giả lại đồng loạt gọi tên Jung Kyung Ho và Sooyoung. Hai ngôi sao đã bên nhau hơn 13 năm và ai cũng mong họ sớm bước vào lễ đường để còn gửi lời chúc phúc.

sooyoung-8.jpg
Loạt ảnh hẹn hò lãng mạn như phim của Sooyoung và Jung Kyung Ho.

Hai người quen nhau qua bạn bè chung, bắt đầu thành đôi từ năm 2012 nhưng mãi đến 2014 mới thông báo với khán giả. Đúng theo công thức “không công khai nhưng cũng chẳng giấu diếm”, Sooyoung và Jung Kyung Ho chẳng né tránh chuyện cùng nhau xuất hiện nơi đông người, vẫn nhắc tới đối phương trong các cuộc phỏng vấn nhưng cũng không khoe quá nhiều về chuyện tình cảm của mình. Vừa đủ để khán giả biết rằng họ đang hạnh phúc bên nhau, nhưng không tràn ngập tới mức bị cho là mượn đời tư để gây chú ý.

sooyoung-9.jpg
sooyoung-4.jpg
Hai người đi dạo phố, mua sắm như mọi cặp đôi khác.

Khán giả thỉnh thoảng lại thấy cặp đôi tung tăng dạo phố, đi mua sắm hoặc tận hưởng bữa tối lãng mạn bên nhau như mọi cặp đôi khác. Mới đây, netizen cũng bắt gặp Sooyoung và Jung Kyung Ho dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng, nữ diễn viên còn vui vẻ đứng chờ bạn trai chụp ảnh với người hâm mộ và luôn hướng về Jung Kyung Ho với ánh mắt ngọt ngào.

sooyoung-2.jpg
sooyoung-3.jpg
Jung Kyung Ho ngày càng mặc đồng điệu với bạn gái.

Khi Jung Kyung Ho quảng bá phim mới, anh cũng thường dành những lời có cánh cho bạn gái, khẳng định nhờ có Sooyoung mới có một Jung Kyung Ho thành công như hiện tại. Nam diễn viên cũng đã thay đổi cách ăn mặc cho hài hòa với Sooyoung, học cách chụp ảnh dùng filter đúng chuẩn idol K-Pop. Cả hai cũng luôn ủng hộ, động viên đối phương trên hành trình sự nghiệp.

sooyoung-1.jpg
Netizen đều mong hai người sớm kết hôn.

13 năm bên nhau là đủ để Sooyoung và Jung Kyung Ho có mối tình son sắt hiếm thấy trong giới giải trí. Vì thế, mọi người lại càng mong chờ một đám cưới trong năm 2026, như Jung Kyung Ho từng khẳng định cặp đôi sẽ về chung một nhà vào thời điểm thích hợp.

