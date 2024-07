Hơn 97 triệu công việc mới ra đời từ AI: Chọn nghề thế nào thời số hóa?

HHT - Các ứng dụng AI vẫn bị lo ngại liệu rằng có làm lung lay cơ hội làm việc tương lai của teen hay không. Nhưng câu hỏi cần đặt ra phải là: Làm thế nào để tận dụng triệt để AI để có công việc “ngon lành” trong tương lai?

AI không làm bạn thất nghiệp

Theo báo cáo gần đây từ Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum), AI được dự báo sẽ tạo ra hơn 97 triệu công việc mới cho đến năm 2025. Ở chiều ngược lại, rất nhiều công việc từng hot sẽ bị đào thải.

Chị Đinh Hằng (blogger mảng Du lịch, tác giả sách) với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung chia sẻ rằng: Kể từ khi có sự xuất hiện của AI, công việc sáng tạo nội dung đã trở nên năng suất hơn. Bởi vì AI không chỉ giúp bạn nghiên cứu ý tưởng, chúng còn có thể “đóng nhiều vai” để thể hiện ý tưởng theo nhiều phong cách khác nhau.

“Mình sẽ nhờ AI tổng hợp, gợi ý những ý tưởng mới cho clip của mình để lấy cảm hứng. Nếu như muốn viết về một nhà hàng, quán ăn nào đấy thì thay vì bảo AI cung cấp thông tin sơ lược về nhà hàng, mình sẽ lệnh cho AI đóng vai một travel blogger, nhà phê bình ẩm thực để viết về một món ăn, nhà hàng đó thật chi tiết” - chị Đinh Hằng chia sẻ.

Tích hợp AI trong hệ sinh thái Google Workspace, chị Hằng còn tận dụng được cả “7749” tính năng của AI khi dùng điện thoại Android.

“Ví dụ khi đi quay hay là ghi âm bên ngoài, sẽ có rất nhiều âm thanh ồn ào, tạp âm, quạt, nhạc, người nói. Nếu mà muốn lọc những tiếng này ra bạn sẽ phải dùng phần mềm tách tiếng, lọc âm. Nhưng khi sử dụng điện thoại Android thì mình chỉ việc mở file video/ âm thanh đó ra là chúng có thể tách ngay và luôn từng loại âm thanh, cho mình lựa chọn giữ lại các âm thanh nào, không xảy ra tình trạng khử hết như các phần mềm khác”, chị hào hứng chia sẻ. Còn với việc quay video, AI hỗ trợ tính năng chống rung, giúp làm mượt cảnh mà không cần tripod.

Học AI ngay từ bây giờ

Anh Ngọc Long (chuyên gia truyền thông tại Biệt đội Trăng Đen 4.0), một trong những người tiếp cận, sử dụng AI từ sớm chia sẻ: “Sự xuất hiện của AI cũng giống như sự xuất hiện của Photoshop 20 năm về trước. Lúc đó chúng ta đều rất trầm trồ, bất ngờ trước độ “thần thánh” của nó khi có thể ghép một vật thể vào cảnh bất kỳ. Thì giờ đây AI như một công cụ tổng hợp rất nhiều chức năng của nhiều phần mềm vậy”.

Kể lại trải nghiệm của mình với AI, anh Ngọc Long từng yêu cầu AI viết một quyển sách nội dung về AI. Anh cho biết, ban đầu mình rất hăm hở vì AI sản xuất nội dung rất nhanh chóng, tuy nhiên sau đó lại phát hiện AI không làm đúng với yêu cầu về giọng văn: “Cách lập luận của AI không có tính người ở trong đấy và cũng không có sự uyển chuyển, thậm chí cũng có những thông tin chưa đủ tin cậy”. Nhưng khi anh bắt đầu trò chuyện, kết nối cùng AI như cách dạy một đứa trẻ thì các nội dung dần thay đổi và tốt hơn.

Đó là lý do anh Long khẳng định học dùng AI là việc nên làm trong hiện tại. “Nếu ngay từ bây giờ mà bạn vẫn chưa biết, chưa hiểu và chưa dùng AI thì trong tương lai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi, bị ra “chuồng gà” sớm” - anh Long nêu quan điểm.

Chị Hà Lâm Tú Quỳnh (Giám đốc Quan hệ công chúng và Truyền thông phụ trách Việt Nam của Google) cũng chia sẻ nhận định này và cho biết thêm: “Từ cuộc nghiên cứu Closing the Skills Gap 2023, những nhân viên biết tận dụng AI trong công việc của mình có thể tiết kiệm trung bình được 1,75 tiếng mỗi ngày”.

Thực tế, AI đã giúp anh Long tiết kiệm được rất nhiều thời gian học những kỹ năng mới. “Ngày trước một ngôn ngữ lập trình anh cần học trong 4 năm, giờ dùng AI anh chỉ học trong 30 ngày thôi. Anh còn là người hướng nội, nên thường hay tự học, cái khó nhất là phải biết được mình sai chỗ nào, hoặc làm như vậy đúng không. Anh chỉ việc hỏi, trao đổi với AI là có thể biết được mình đúng, sai chỗ nào” - anh Long cho biết.

Tận dụng AI, học về AI như thế nào cho “chuẩn"?

Anh Minh Đức - người điều hành diễn đàn công nghệ Tinh Tế - bật mí, để tận dụng tối đa tiềm năng của AI thực hiện các task trong công việc, học tập của mình, các bạn có thể ứng dụng công thức đưa câu lệnh (prompt) sau đây (đối với Gemini):

Câu lệnh = Mô tả người (Persona) + Nhiệm vụ (Task) + Bối cảnh (Context) + Định dạng (Format)

Ví dụ: Đóng vai một sinh viên đại học, hãy soạn một bài thuyết trình 10 phút về tiềm năng của AI. Nội dung trình bày dưới dạng gạch đầu dòng.

Cũng theo báo cáo từ Diễn đàn Kinh tế thế giới, mặc dù AI đang ngày càng chiếm lĩnh nhiều lĩnh vực, công việc nhưng chỉ có 1/2 các nhân viên biết cách tận dụng AI đáng kể cho hiệu quả làm việc của mình. Chị Tú Quỳnh phân tích, lý do khiến nhiều bạn vẫn chưa biết tận dụng nhiều với AI là bởi chúng mình chưa có nhiều cơ hội tiếp cận, học hỏi các kỹ năng liên quan đến công nghệ số.

Đó là lý do chị nhắc đến Grow with Google - Chương trình phát triển nhân tài số, được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC) và Tập đoàn Google. Teen sẽ được học các kỹ năng mới để thích nghi với thời đại số hóa như phân tích dữ liệu, quản lý dự án, an ninh mạng, thiết kế UX... Để nhận được học bổng miễn phí, bạn có thể ghé website https://nhantaiso.nic.gov.vn/ để săn slot định kỳ.