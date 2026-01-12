Horoscope 12/1 - 18/1: Cự Giải chủ động đối thoại, Kim Ngưu tránh tâm lý “an phận”

HHTO - Tuần mới mở ra những tín hiệu vừa quen vừa lạ với bốn chòm sao khởi đầu vòng hoàng đạo, nơi cơ hội song hành cùng thử thách nhỏ, đòi hỏi sự tỉnh táo và linh hoạt trong cách ứng xử.

Bạch Dương

Tuần này, nguyên tố lửa bước vào guồng quay công việc khá nhanh. Áp lực đến sớm nhưng không mang màu sắc tiêu cực, ngược lại còn giúp Bạch Dương chứng minh năng lực xử lý vấn đề. Một số kế hoạch tưởng như bị trì hoãn trước đó có khả năng được “bật đèn xanh”, miễn là bạn chủ động hơn trong trao đổi và đề xuất. Với người đang học tập, đây là giai đoạn cần kỷ luật: Học ít nhưng chắc, tránh ôm đồm.

Về sức khỏe, thể lực ổn định nhưng tinh thần dễ mệt nếu làm việc liên tục không nghỉ. Đừng xem nhẹ việc ngủ đủ giấc. Chuyện tình cảm của chòm sao này nhìn chung yên ả, không nhiều biến động. Người độc thân có thể nhận được tín hiệu quan tâm nhẹ nhàng từ ai đó trong môi trường quen thuộc. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là bớt nóng vội, thành quả sẽ đến nếu biết chờ đúng thời điểm.

Kim Ngưu

Tuần mới mang đến cho Kim Ngưu cảm giác chậm nhưng chắc. Công việc tiến triển đều, dù không bùng nổ nhưng lại tạo nền tảng vững vàng. Những ai làm việc liên quan đến tài chính, quản lý, hành chính sẽ có cơ hội rà soát lại quy trình và tối ưu hiệu suất. Trong học tập, chòm sao này cần tránh tâm lý “an phận”, bởi nếu lơ là, bạn rất dễ bị tụt nhịp so với tập thể.

Sức khỏe của Kim Ngưu nhìn chung ổn, song cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn uống thất thường do bận rộn. Về tình cảm, không khí tương đối bình lặng. Các cặp đôi duy trì sự ổn định nhờ sự thấu hiểu, trong khi người độc thân nên mở lòng hơn với các mối quan hệ xã hội. Một lời nhắc nhẹ: Đôi khi thay đổi nhỏ trong thói quen cũng mang lại hiệu quả lớn.

Song Tử

Sự linh hoạt vốn có giúp Song Tử xử lý khá tốt những tình huống phát sinh trong tuần này. Công việc có dấu hiệu tăng nhịp, thông tin đến dồn dập, đòi hỏi bạn phải biết chọn lọc và sắp xếp. Với học sinh, sinh viên, đây là thời điểm phù hợp để trao đổi nhóm, học thông qua thảo luận sẽ hiệu quả hơn học một mình.

Sức khỏe của chòm sao này ở mức ổn định, dễ mệt nếu làm việc trí óc liên tục. Hãy dành thời gian vận động nhẹ để cân bằng lại năng lượng. Chuyện tình cảm không có nhiều sóng gió, song Song Tử cần chú ý cách giao tiếp để tránh hiểu lầm. Tuần này, sự rõ ràng trong lời nói chính là chìa khóa giúp mọi việc trôi chảy.

Cự Giải

Tuần mới khuyến khích Cự Giải tập trung nhiều hơn vào chính bản thân mình: từ công việc đến đời sống cá nhân. Một số vấn đề tồn đọng có thể được giải quyết nếu bạn chủ động đối thoại thay vì im lặng. Trong học tập, đây là giai đoạn phù hợp để củng cố kiến thức nền tảng, chưa thích hợp để “nhảy cóc”.

Sức khỏe của Cự Giải khá ổn nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Việc giữ tâm lý cân bằng đóng vai trò quan trọng. Về tình cảm, chòm sao này có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến gia đình và những mối quan hệ thân thiết. Tuần này không cần quá nhiều thay đổi lớn, chỉ cần sống chậm lại một chút, bạn sẽ thấy mọi thứ dễ chịu hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo