Lời nhắc tháng 1: Bạch Dương tự tin tuyệt đối, Ma Kết gỡ rối mọi vấn đề

HHTO - Tháng đầu năm 2026 được xem là giai đoạn khởi động lại nhiều kế hoạch, và một số chòm sao đang có điều kiện thuận lợi hơn để bắt đầu suôn sẻ.

Bạch Dương

Bạch Dương là cái tên đầu tiên khi nói đến sự thuận lợi trong tháng 1. Là chòm sao đại diện cho sự khởi đầu, Bạch Dương bước vào đầu năm với tinh thần chủ động và ít ngại thay đổi. Trong tháng này, Bạch Dương thường có xu hướng quyết định nhanh, bắt tay vào việc sớm và không mất quá nhiều thời gian để do dự. Điều này giúp họ chiếm lợi thế khi mọi thứ còn đang ở giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên, để giữ được sự suôn sẻ lâu dài, Bạch Dương cần tránh làm việc theo cảm xúc nhất thời, đặc biệt là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc hoặc cam kết dài hạn.

Ma Kết

Chòm sao này có một tháng 1 khá ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực học tập và công việc. Trong khi nhiều chòm sao khác còn loay hoay sắp xếp lại lịch trình sau kỳ nghỉ, Ma Kết đã sớm quay lại nhịp sinh hoạt quen thuộc. Khả năng lập kế hoạch và làm việc có kỷ luật giúp Ma Kết không bị áp lực dồn dập ngay từ đầu năm.

Tháng này phù hợp để Ma Kết đặt mục tiêu cụ thể, từng bước triển khai và xây dựng nền tảng cho các kế hoạch dài hơi. Điểm cần lưu ý là Ma Kết không nên quá khắt khe với bản thân, tránh tự tạo áp lực không cần thiết.

Bảo Bình

Cung hoàng đạo này được đánh giá cao trong tháng 1/2026 nhờ tư duy cởi mở và dễ thích nghi. Đây là giai đoạn Bảo Bình có nhiều ý tưởng mới liên quan đến học tập, công việc hoặc cách sắp xếp cuộc sống cá nhân.

Việc dám thử những cách làm khác trước đây giúp Bảo Bình tìm được hướng đi phù hợp hơn, đặc biệt với những ai đang cảm thấy bế tắc từ cuối năm cũ. Tuy vậy, để tận dụng tốt tháng này, Bảo Bình cần chọn lọc ý tưởng, tránh làm nhiều việc cùng lúc mà không có trọng tâm.

Kim Ngưu

"Chú Trâu" có một tháng đầu năm khá “dễ thở” so với mặt bằng chung. Tháng này mang lại cho Kim Ngưu sự ổn định cần thiết để sắp xếp lại tài chính, công việc và sinh hoạt cá nhân. Những thay đổi trong tháng này thường không quá đột ngột, giúp Kim Ngưu có đủ thời gian cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Lợi thế lớn nhất của Kim Ngưu nằm ở sự kiên trì và khả năng giữ nhịp đều, dù vậy cung này cũng cần tránh tâm lý quá an toàn khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội mới.

Nhân Mã

Mã Mã khép lại danh sách 5 chòm sao thuận lợi nhất tháng 1 nhờ tinh thần lạc quan và sẵn sàng học hỏi. Tháng này giúp Nhân Mã có thêm động lực để lên kế hoạch cho năm mới, đặc biệt là các mục tiêu liên quan đến học tập, trải nghiệm và phát triển bản thân. Nhân Mã thường dễ nhận được thông tin hoặc lời khuyên hữu ích từ những người xung quanh. Tuy nhiên, để tháng đầu năm trôi qua hiệu quả, Nhân Mã cần tránh ôm đồm quá nhiều kế hoạch cùng lúc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo