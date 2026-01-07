Tarot tuần này: Thiên Bình thuận lợi và may mắn, Ma Kết tránh vung tay quá lố

HHTO - Bài Tarot tuần này sẽ bật mí các khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện dành cho các cung Hoàng đạo. Cùng tìm hiểu xem cung nào nên chuẩn bị tâm thế đón chờ những giai đoạn ngập tràn niềm vui, cung nào mạnh dạn đối diện với tâm trí nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình đang ở trong một giai đoạn ổn định và tươi sáng trong tuần này. Thiên Bình có một trạng thái cơ thể khỏe khoắn, tinh thần tươi vui và tràn đầy năng lượng để giải quyết những vấn đề có khả năng xảy ra trong cuộc sống. Một trong những vấn đề cấp thiết trước mắt có thể là học tập và công việc.

Thiên Bình sẽ đón nhận một vài tin tức, thông báo trong thời gian tới. Chưa rõ những tin tức này cụ thể theo chiều hướng nào nhưng hiện tại Thiên Bình đang nhận được nhiều sự thuận lợi và may mắn.

Thiên Yết

Có khả năng Thiên Yết dành nhiều thời gian trong tuần để ở trong trạng thái ổn định, quen thuộc nhiều hơn là xông pha hoặc khám phá tìm hiểu những cái mới. Những bạn bè thân thuộc, những người thân trong gia đình, căn phòng cá nhân, những hoạt động vẫn xảy ra theo thói quen,... giúp Thiên Yết thoải mái và tận hưởng nhiều hơn.

Một số Thiên Yết nên cẩn thận một ai đó mà bạn biết có thể đang cư xử hai mặt và lợi dụng sự không đề phòng của bạn. Ngoài ra, các Thiên Yết có thể có nhiều cuộc hẹn với bạn bè cũ. Cảm giác ở trong một gia đình yêu thương và đầm ấm sẽ là điều quan trọng nhất với Thiên Yết ở thời điểm hiện tại.

Nhân Mã

Nhân Mã có khả năng đối mặt với một vài rạn nứt hoặc bất hòa nhỏ với gia đình, người yêu hoặc bạn bè. Điều này khiến Nhân Mã cảm nhận rõ hơn bao giờ hết về cảm xúc đang trào dâng ở trong lòng. Vấn đề này có thể xuất hiện với một bài học nào đó mà Nhân Mã cần học trong thời điểm hiện tại.

Mọi chuyện không phải là bế tắc hoặc không thể vãn hồi. Hãy dùng cách nhìn nhận mới, tập trung vào vấn đề và không hành xử như trước nếu như trước đây cũng không giải quyết được vấn đề. Đây là một phần của hành trình nhận thức, sau này khi nhìn lại Nhân Mã sẽ cảm thấy mình đã học được nhiều thứ, sáng suốt hơn.

Ma Kết

Một tin tức mà Ma Kết đang hết sức ngóng trông có thể đến trong tuần này. Ma Kết cũng có xu hướng hơi nhọc lòng để tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Hãy tìm hiểu nó một cách cẩn thận và tìm những thông tin chính thống thay vì tin vào những thông tin đồn đoán không rõ thực hư.

Trong tuần này Ma Kết cũng không nên chọn những thứ mạo hiểm. Nguy cơ bị lừa đảo, mất tiền vì những dự án không rõ ràng, minh bạch cũng có thể xảy ra. Ma Kết cũng cần quản lý chi tiêu, tránh vung tay quá lố. Một tin tức nào đó trong gia đình hoặc liên quan đến cả gia đình có thể sớm được tiết lộ.

Bảo Bình

Bảo Bình có thể đang khá tập trung cho đam mê, công việc hoặc một vấn đề gì đó hết sức hứng khởi, mang lại niềm vui. Năng lượng của Bảo Bình cũng nhờ đó mà nâng cao, Bảo Bình có thể cảm thấy muốn làm nhiều thứ cùng một lúc và mau chóng hoàn thành xong những ý tưởng này.

Bảo Bình cũng có khả năng đảm nhận một công việc mới, thay cho một ai đó vừa rời khỏi vị trí này. Trong chuyện tình cảm cũng có khả năng đẩy sang một giai đoạn cam kết, một dấu mốc mới trong mối quan hệ. Với những Bảo Bình còn độc thân, việc tụ họp bạn bè, những người bạn có chung tư tưởng sẽ mang lại cho Bảo Bình quãng thời gian nhiều niềm vui.

Song Ngư

Song Ngư đang nhận được những cơ hội mới trong tuần này. Nếu như Song Ngư chưa có việc, đây có thể là một cơ hội phỏng vấn hoặc một cơ hội làm việc. Với những Song Ngư còn độc thân, đây có thể là tín hiệu của việc có một đối tượng tình cảm tiềm năng xuất hiện.

Những giai đoạn khó khăn đã đi qua và nhường chỗ cho sự thuận lợi, tín hiệu về hành động, chủ động trong thời gian tới. Ngoài ra, trực giác sẽ dẫn dắt Song Ngư nên làm gì; hoặc đôi khi là lời nhắc nhở, cảnh báo một cách ngẫu nhiên, tình cờ đến từ bất kỳ ai, nơi nào. Song Ngư đang được "vũ trụ" soi đường dẫn lối.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo