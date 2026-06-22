Horoscope 22/6 - 28/6: Nhân Mã khiến ai đó rung động, Bảo Bình chọn đúng người

Nhân Mã

Nhân Mã luôn yêu tự do và tuần này là thời điểm để bạn thỏa mãn khao khát dịch chuyển. Những chuyến đi bất ngờ, những lời mời tham gia các hoạt động ngoài trời hay các dự án ngoại khóa sẽ liên tục tìm đến bạn. Tinh thần cởi mở, không ngại thử thách giúp bạn tiếp thu những kiến thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tình hình tài chính của bạn tuần này có xu hướng chi tiêu nhiều cho các hoạt động trải nghiệm, du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè, nhưng đổi lại, bạn có được những kỷ niệm vô giá và những mối quan hệ chất lượng. Trong tình cảm, sự vui tươi, phóng khoáng của Nhân Mã là điểm cộng lớn, khiến ai đó thầm thương trộm nhớ bạn từ lâu.

Ma Kết

Sự kiên trì và nghiêm túc của Ma Kết sẽ được đền đáp xứng đáng trong tuần lễ này. Bạn tập trung cao độ vào các mục tiêu dài hạn và không để bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm phân tâm. Những nỗ lực thầm lặng của bạn bấy lâu nay đã lọt vào mắt xanh của thầy cô hoặc cấp trên, mở ra những cơ hội thăng tiến, nhận học bổng hoặc đảm nhận những vị trí quan trọng.

Dòng tiền của Ma Kết tuần này vô cùng vững chắc, thậm chí bạn còn tìm ra những nguồn thu nhập thụ động mới đầy tiềm năng. Chuyện tình cảm dù không quá ồn ào nhưng lại vô cùng vững chãi. Sự chín chắn, chu đáo của bạn là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho nửa kia, giúp mối quan hệ luôn giữ được sự ấm áp và tin tưởng lẫn nhau.

Bảo Bình

Bảo Bình tuần này được ví như một "nhà phát minh" khi liên tục đưa ra những góc nhìn độc lạ, phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường. Bạn không ngần ngại thể hiện cá tính riêng biệt của mình trong mọi hoạt động và nhận được sự nể phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Những dự án liên quan đến công nghệ, nghệ thuật hoặc hoạt động cộng đồng của bạn sẽ gặt hái được những thành công vang dội.

Tài chính của Bảo Bình có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt nhờ vào những ý tưởng kinh doanh độc đáo hoặc công việc tự do. Về phương diện tình cảm, sự mới mẻ và thú vị trong cách trò chuyện giúp bạn dễ dàng làm xiêu lòng đối phương. Tuần này, hãy cứ tự tin đi theo con đường mình đã chọn, vì sự khác biệt chính là chìa khóa vạn năng dẫn bạn đến thành công.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần mới với một tâm trạng vô cùng bay bổng và ngập tràn năng lượng sáng tạo nghệ thuật. Khả năng đồng cảm cao giúp bạn trở thành người hòa giải tuyệt vời cho các mối quan hệ xung quanh, lan tỏa tình yêu thương đến mọi người. Trong công việc hoặc học tập, trực giác nhạy bén kết hợp với một chút may mắn giúp bạn hoàn thành các mục tiêu một cách nhẹ nhàng ngoài mong đợi.

Tình hình tài chính tuần này của bạn duy trì ổn định, cho phép bạn chi tiêu cho những sở thích cá nhân như mua hoa, xem ca nhạc hoặc mua sách. Chuyện tình cảm của Song Ngư tuần này có thể đón nhận một cái kết đẹp. Bạn và người ấy sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng viết nên những kỷ niệm mùa hè không thể nào quên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo